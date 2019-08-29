​Брусника предлагает особые условия по ипотеке с использованием счетов эскроу

При покупке квартиры в новом проекте Брусники – Доме 4 квартала «Новин»– действуют специальные условия по ипотеке. Новый дом реализуется с использованием счетов эскроу. Так, по специальным условиям процентная ставка по ипотеке составит от 8,9%. Ипотечные программы без первоначального взноса начинаются со ставки в 12,5%. Преференции стали возможны благодаря надежности Брусники как компании-девелопера.

Квартал «Новин» — это четыре дома переменной этажности с теплым подземным паркингом и закрытым двором свободным от машин. Квартал расположен в западной части Сургута на пересечении ул.Игоря Киртбая и Югорский тракт. Два дома из четырех уже построено. Идет строительство Домов 3 и 4 с собственным подземным паркингом.

В Доме 4 представлено 115 уникальных планировок с новыми форматами жилья: двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, пентхаусы с дровяными каминами и панорамными окнами, квартиры большой площади с мастер-спальными, прачечными и гардеробными.

Благодаря невысокой плотности застройки квартала, все соседи знают друг друга. Дома соединены в единое дворовое пространство. Общественные территории сменяются камерными садами во дворах и продолжаются прогулочными аллеями между домами.

— Снижение процентной ставки по ипотеке для потребителя означает сокращение суммы ежемесячного платежа. Ещё одной важной особенностью программы кредитования является отсутствие дополнительных условий участия. Сниженная процентная ставка действительна на весь период пользования ипотечным кредитом. Следовательно, стоимость покупки становится более выгодной за счёт меньшего количества процентов по ипотеке, уплаченных банку. Специальные условия стали возможны благодаря использованию эскроу-счетов, — прокомментировали в компании Брусника.

Ввод Дома 4 квартала «Новин» в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года. Заключение договоров покупки ведётся через новую систему взаимодействия — эскроу-счета, которые стали обязательным условием для застройщиков с 1 июля 2019 года.

Выбрать одну из квартир и подобрать одну из программа ипотечного кредитования от банков-парнеров можно в офисе продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

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