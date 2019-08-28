Брусника разнообразила серию особых планировок и выпустила квартиры с мастер-спальней

Брусника продолжает разработку серии особых квартир, адаптированными под индивидуальные форматы проживания. Девелопер расширяет функцию городского жилья и создает новые сценарии жизни через уникальные планировочные решения. В проектах компании выпущено порядка 600 типов особых квартир.

В Сургуте компания строит Дом 4 квартала «Новин» согласно собственной поэтажной стратегии. В её основе лежат принципы многообразия и разнообразия застройки, планировочная структура дома, его технический и инженерный конструктив. Брусника делит модуль жилья на три блока: первые, средние и последние этажи. Первые этажи, помимо коммерческих сервисов, содержат одно и двухэтажные квартиры, часть из них - с загородной функцией в виде террас и двухуровневых квартир. Средний блок включает типовые планировочные решения для семей с разным составом. Последние этажи — это одноэтажные и двухэтажные видовые квартиры увеличенной площади с на фасад или кровлю. Такой подход позволяет более точно адаптировать проект к локации, её градостроительному контексту и социальному окружению. На одной платформе дома проектируются квартиры для разных сценариев жизни.

Иллюстрация спальни с собственной ванной комнатой

В Доме 4 квартал «Новин» спроектировано 115 уникальных планировочных решений с особенностями. Одно из них – мастер-спальня. Это новый для российского рынка формат жилых помещений.

Словарь Брусники. Мастер-спальня – это просторная спальня с дополнительными функциями для главы семейства и его супруги. Такая спальня включает спальное место, гардеробную, ванную или душевую, мягкую зону для отдыха.

Иллюстрация спальни с собственной гардеробной

Гардеробная в мастер-спальне вместительная и просторная. Это полноценная небольшая комната или несколько больших ниш, куда можно встроить большие шкафы. Санузел может вмещать ванную, душевую кабину или и тем, и другим одновременно.

В отдельных планировках мастер-спальни дополнены тёплой лоджией, которую можно превратить в небольшой спортзал, рабочий кабинет или зимний сад.

Объединение нескольких зон обосновано тем, что взрослым членам семьи нужно индивидуальное пространство. Это особенно важно для большой семьи, когда приходится стоять в очереди, чтобы помыться, или нужно заниматься поиском вещей, стараясь никого не разбудить. Родители могут спокойно, не перемещаясь по территории квартиры, принять душ, посмотреть кино. Утром удобно собираться на работу, не тревожа других членов семьи.

При грамотном зонировании пространства мастер-спальню можно разделить на спальное место, место для отдыха и для работы.

Планировочное решение квартиры с мастер-спальней в Доме 4 квартала «Новин»

Большое окно в спальной комнате шириной от 2-х и высотой от 1,8 метра будет выходить во двор или улицу. Благодаря такому решению, в комнате будет много естественного света.

Еще одной инновацией в Доме 4 квартала «Новин» стал новый вид остекления– французский балкон.

Словарь Брусники. Французский балкон — узкий открытый балкон с выходом из квартиры. Позволяет выйти подышать. Сообщает квартиру с улицей. Имеет декоративную функцию, добавляя прилегающей комнате света и воздуха.

Часть планировок предполагают расположение родительской спальни и детской в противоположных частях квартиры, условно разделенные гостевой зоной – холлом или кухней-гостиной. Это хороший вариант, если ребенок уже взрослый и есть потребность в организации личного пространства.

Планировочные решения в Доме 4 квартала «Новин» предполагают не только мастер-спальню, но и спальни с отдельным санузлом, гардеробной или тёплой лоджией.

Ознакомиться со всем ассортиментом планировочных решений можно на официальном сайте или в офисе продаж компании Брусника в Сургуте по адресу: Югорский тракт, 2/1.

Записаться на бесплатную экскурсию в квартал «Новин» можно по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайтеhttp://surgut.brusnika.ru.

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