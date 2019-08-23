10 советов, как найти работу по душе

Каждый человек вне зависимости от пола и возраста задается вопросом поиска работы. Просматривает сайты с вакансиями, читает отзывы о компаниях, спрашивает знакомых и думает, думает, думает.

Среднестатистический человек 30-ти лет менял работу, как минимум три раза. Конечно, бывают исключения, но все в итоге приходят к одному знаменателю: работа должна приносить или деньги, или удовольствие. Но очень бы хотелось получить все вместе и найти работу своей мечты.

Итак, как же все-таки справиться с этой задачей и получить денежную работу, приносящую радость?

1. Подумайте, чем конкретно вы любите заниматься. Возьмите листок и напишите все, что любите: общаться с людьми, путешествовать, фотографировать, быть мобильным, водить машину или же сидеть на одном месте и т.д.

2. Теперь идем от обратного. Возьмите тот же лист и напишите на обратной стороне то, что вы не любите делать совсем: копаться в бумагах, считать цифры и т.д.

3. Когда у вас будет представление, что вы любите и не любите, создайте себе образ идеальной работы. Прорисуйте все в своей голове, начиная с того, как вы приходите на работу и заканчивая заработной платой.

4. Теперь необходимо определиться со сферой своей будущей работы. Что первоначально должно быть у человека? Крыша над головой, еда и вода. Но и воду нужно где-то пить, а еду где-то есть. Поэтому работа в сфере недвижимости востребована во все времена, люди всегда будут заинтересованы в покупке или аренде квартиры, дома или же дачи. А вы любите общение и новые знакомства? Считаете себя амбициозным лидером? Тогда ваша сфера - продажа недвижимости.

5. Посмотрите сайты компаний по продаже недвижимости в Сургуте, почитайте отзывы, посмотрите истории успехов сотрудников. Выбор пал на федеральную компанию «Этажи». Присутствие более чем в 90 городах и 5 странах мира.Штат компании насчитывает более 9000 сотрудников по всей сети.

6. Ни для кого не секрет, что любая новая работа требует обучения. Поэтому при выборе компании узнайте, проводят ли они обучения и есть ли у них наставничество. Специалисты по недвижимости в «Этажах» на старте карьеры проходят бесплатное обучение.

7. Когда вы утвердили в своей голове, что хотите работать в продажах недвижимости в компании, где проводят обучения и есть наставник, подумайте немного о собственном комфорте. Офис в центре города - существенное преимущество. Не нужно тратить уйму времени на дорогу.

8. Заниматься продажами интересно, когда есть вовлеченность и работа с людьми приносит удовольствие. Конечно, любой специалист по продажам должен быть заинтересован в прибыли как компании, так и своей личной. Когда будете обзванивать компании, обратите внимание, что в «Этажах» у специалистов по недвижимости потолок в зарплате отсутствует.

9. Проделав поэтапно все эти важные шаги к поиску своей идеальной работе, позвоните в компанию «Этажи» по номеру 38-01-21 и задайте специалисту по персоналу вопросы. Или сразу отправляйте резюме на почту s.yu.martynyuk@srgt1.etagi.com.

10. Приходите в «Этажи», и вы поймете, что работа мечты существует, что ваша зарплата, как и ваша жизнь, только в ваших руках!