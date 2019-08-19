​Сколько стоит обслуживание частного дома?

Сегодня рынок недвижимости может сильно озадачить покупателя. Сравнивая цены на квартиры и загородное жилье, начинаешь невольно задумываться, а не переехать ли поближе к природе – стоимость трехкомнатной квартиры сопоставима с ценой за дом в комплекте с баней и гаражом. Но во сколько обойдется содержание частного дома? Предлагаем выяснить, так ли это дорого, как можно себе представить.

Специалисты компании «Этажи» отмечают, что наибольшим спросом пользуются не пустые земельные участки, а готовые дома. На сегодняшний день они составляют порядка 29% от всех предложений на рынке.

«Загородка» уже не рассматривается только как сезонное жилье, а становится местом постоянного проживания. Более того, сейчас портрет покупателя помолодел, дома для постоянного проживания приобретать начинают молодые люди, не достигшие возраста 30 лет. В дома переезжают семейные люди с детьми, для которых важна транспортная доступность, безопасность, экология, возможность устроить ребенка в местную школу или детский сад, — комментирует Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в Сургуте.

Часто для воплощения мечты покупатели используют ипотеку. Клиентам «Этажей» доступно множество программ кредитования не только на дом, но и на таунхаус и даже земельный участок. Каждая сделка обязательно закрепляется сертификатом «Гарантии безопасности сделки». Если возникнет спорная ситуация «Этажи» помогут защитить право собственности или вернут сумму сделки в случае его потери. Сертификат действует бессрочно, то есть на весь период владения недвижимостью.

Выбирая загородный дом, покупатели также обращают внимание на размер придомовой территории: огородникам важен простор, а любителям пассивного отдыха будет достаточно места под гараж и мангал. Какими бы ни были ваши мотивы переезда за город, важно учитывать все обстоятельства, одно из которых – стоимость содержания дома.

На что идут расходы в частном доме

Чтобы рассчитать примерную стоимость коммунальных платежей, возьмите нормы потребления и действующие в регионе тарифы. Разницу увидите, дойдя до графы «обслуживание жилья». Ведь владельцы домов не платят за капремонт и прочие общедомовые нужды, поэтому коммунальные платежи обходятся дешевле. К тому же жители домов меньше платят за отопление, ведь можно самостоятельно регулировать температуру и не зависеть от сроков отопительного сезона.

Если дом в черте города, то подключение к центральным коммуникациям электроснабжения, газа, холодной воды и даже канализации выйдет дешевле. Неплохо экономить помогают датчики движения, включающие и выключающие свет на крыльце, краны c pacceивaтeлями для воды и электроприборы c заниженным энергопотреблением.

Говоря об уборке, решите, какая нужнее – генеральная (90-100 руб./кв.м) или поддерживающая (50-70 руб./кв. м.), и нужна ли вообще вам помощь со стороны. Конечно, учитываем расходы на текущей ремонт дома и обслуживание придомового участка. Правда, если дом новый, то такие расходы еще много лет не побеспокоят владельца.

Выходит, по сравнению с проживанием в квартире, в доме можно ощутить больше свободы в распоряжении своими ресурсами. Там, где переплачивать не хочется, всегда можно найти выход за счет находчивости и физического труда. Выбрать дом по душе и по карману можно на сайте «Этажей».