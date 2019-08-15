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​Инфраструктура определяет выбор: покупатели новостроек не хотят жить «в чистом поле»

Выбирая квартиру в современном жилом комплексе, покупатели новостроек в первую очередь интересуются перспективой застройки комплекса. Люди больше не готовы селиться «в чистом поле». Инфраструктура однозначно влияет на качество жизни, и близость школ, детских садов, магазинов становится весомым аргументом «за» при покупке недвижимости.

Многие современные проекты наряду с возведением жилых домов предполагают также строительство социальных объектов. Количество этих объектов зависит от масштаба жилого комплекса. Если застройка точечная, то набор минимален: торговые точки и объекты сферы услуг на первых этажах дома. Если проект крупный, то помимо обязательных паркингов должны быть школы, детские сады, медучреждения.

Каждый строительный проект регламентируется рядом нормативных документов, среди которых градостроительный кодекс, строительные нормы и правила (СНиП), документы территориального планирования и т.д. Застройщик должен учитывать, насколько жители будущего комплекса будут обеспечены социальными объектами. Ориентиром служит так называемый радиус доступности – расстояние от строящегося дома до ближайшей школы или поликлиники.

В каких случаях застройщик обязан обеспечить ЖК социальными объектами?

Комплексное освоение территории: девелопер и городская администрация заключают между собой договор, согласно которому застройщик получает участок земли под строительство масштабного проекта и обязан организовать всю необходимую инфраструктуру в соответствии с генпланом территории: дороги, образовательные учреждения, благоустройство территории.

Выкуп прав или аренда земли у муниципалитета с условиями: одним из условий по договору может быть обязанность построить социальный объект.

Договор о развитии застроенной территории: если девелопер получает под застройку участок для сноса или реконструкции ветхого жилья, то одним из условий может быть строительство социальных объектов.

Чтобы узнать, какой будет инфраструктура жилого комплекса через 5 или 10 лет, вам не нужно гадать или ориентироваться только на рекламные буклеты. Достаточно попросить у застройщика проектную декларацию, и если интересующие вас социальные объекты не указаны в документе, то можете продолжить поиски своего идеального места для проживания или сосредоточиться на других критериях.

Рассчитайте, сколько времени вам потребуется на дорогу от дома до центра города, работы или учебы, узнайте о проходящих автобусных маршрутах. Если у вас есть личный автомобиль, то проверьте количество парковочных мест у дома. Идеальное соотношение квартир в доме и мест для авто – 1:1. Чтобы выбор давался легко, посетите район и днем и вечером, побывайте там в выходные и в будние дни. Сможете оценить комфорт и безопасность дворов.

Принять решение будет несложно, если поддержку окажут эксперты. В компании «Этажи» накоплен большой опыт по подбору жилья на первичном рынке. Оформление сделки происходит без комиссии. «Вознаграждение компании оплачивает застройщик. Вы ничего не платите за весь процесс - от консультации, подбора квартиры, показов, оформления ипотеки и до регистрации сделки. В базе «Этажей» есть и такие предложения, которые вы больше нигде не найдете – это квартиры от подрядчиков и инвесторов. Кроме того, каждый клиент получает дополнительные скидки от партнеров компании по программе «Этажи бонус». Они пригодятся во время ремонта», - комментирует Олег Колесов, руководитель департамента новостроек компании «Этажи» в Сургуте.

Основные покупатели – это молодые семьи, для которых банки-партнеры «Этажей» дают уникальные скидки на ипотечную ставку до 1%. Кроме того, до 2022 года в России действуют льготные условия на ипотеку для семей, в которых родился второй, третий и любой последующий ребенок.

Специалисты рынка недвижимости считают, что сейчас покупать квартиры в новостройках выгоднее всего, так как ипотечные ставки снижаются, а цены еще не поднялись. Что касается покупательских предпочтений, то люди стали более разборчивыми и в первую очередь рассматривают те жилые комплексы, где все предусмотрено для комфортного проживания.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 323, комментариев: 0


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