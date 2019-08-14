Квартира с собственным садом: как придать жизни в городе загородную функцию

Летние помещения в городских квартирах позволяют разнообразить городские форматы проживания и создать новые сценарии жизни. Можно выйти на французский балкон и выпить чашку кофе утром, а на террасе отдохнуть с друзьями или почитать книгу в гамаке на свежем воздухе. У жителей появляются новые маршруты и активности. Есть возможность провести время на улице, при этом находясь в собственном доме.

В компании Брусника при проектировании планировочных решений используют разнообразные типы летних помещений: французские балконы, тёплые лоджии; террасы на кровле или на первых этажах во дворе.

Жить в городе и чувствовать себя на природе — тренд современных городов. Для этого девелоперы снижают этажность зданий, создают камерные придомовые пространства, проектируют террасы в качестве летних помещений. Такие решения реализуются в доме №4 квартала «Новин» в Сургуте.

Квартира с террасой в квартале «Суходольский» в Екатеринбурге. Покрытие выполнено в виде настила из террасной доски

Терраса — собственный огороженный участок с выходом из квартиры. Террасы могут быть спроектированы как на нижних, так и на верхних этажах дома и иметь разную площадь — от 8 до 30 квадратных метров. На полу может быть постелена террасная доска, а ограждение выполняется из металла.

В доме №4 квартала «Новин» открытые террасы расположены на первых этажах. Они имеют выраженную связь с ландшафтом и являются буфером между двором и квартирой. Террасы первых этажей позволяют разместить в квартире окна в пол, сохраняя определенную приватность проживания. Они расширяют пространство жилья, дают возможности для разнообразного досуга — барбекю, площадка для игры детей и отдыха взрослых.

Квартира с террасой. Выход на террасу прямо из комнаты, двери и окна в пол. Так у жителей появляется больше света в квартире

Архитектурная концепция дома №4 квартала «Новин» разработана голландским бюро DROM. Это квартал европейского масштаба. За счёт сбалансированной разной этажности домов в 6, 8, 10, 13 и 16 этажей он не кажется высоким, а во дворах всегда много света. Большие арки дают дополнительный свет и связь с пространством. Фасады внутри сделаны из светлой штукатурки, на окнах – отражающее покрытие, благодаря которому не видно, что происходит внутри.

В квартале уже сейчас обустроено несколько спортивных воркаутов с тренажерами и столом для игры в настольный теннис.

На детской площадке, оборудованной игровыми модулями, есть лазалки, качели, пружинки, песочница с навесом от дождя. Каждый элемент несет особую функциональную ценность и не наскучит при регулярном и длительном использовании. Места для отдыха сделаны из дерева: зимой они не промерзают, летом не накаляются на солнце, а осенью и весной не промокают под дождём.

Архитектура квартала «Новин» в Сургуте

Внутри квартала, спроектированного в концепции двора-сада, сделано приватное пространство. Во дворе не шумно, нет машин и посторонних людей. Посередине – детские площадки и высаженные взрослые деревья, по бокам — клумбы из цветов, злаковых трав, дикого овса и кустарники. Всего во дворе растет до 30 видов растений. Растения цветут в разное время года, имеют разную плотность и высоту. Всё это для того, чтобы двор был разнообразным, разноуровневым и в каждое время года имел свой цвет. Весной — нежное цветение яблони и черёмухи, летом многолетние цветы. Зелень будет даже зимой — для этого высажены хвойные растения, например, горная сосна.

Для того, чтобы усилить ощущение личного сада, в квартирах на первых этажах сделаны террасы. На них можно устроить семейные посиделки, проводить время на свежем воздухе, но при этом находиться в пространстве своего жилья.

Квартира с глубокой террасой. Металлическое ограждение террасы можно украсить садовым виноградом и сделать изгородь зелёной

В доме №4 квартала «Новин» спроектировано четыре пентхауса с открытой террасой на кровле. Это дополнительное пространство, прилегающее к квартире на верхнем этаже. Здесь можно поставить уличную мебель, высадить цветы или обустроить пространство для отдыха.

Террасы имеют летний и зимний сценарии использования. Летом жители благоустраивают их уличной мебелью для отдыха, устанавливают детские качели и небольшие игровые бассейны. Зимой на террасах ставят новогодние ели и делают горки для катаний, дети лепят снеговиков и играют в снежки. Террасы сообщаются со двором, но в то же время остаются приватным пространством, которое принадлежит жителям. Квартиры с террасами подойдут тем, кто ценит близость к природе, любит наблюдать за окружающим миром и хочет совместить эти функции с комфортом городской жизни.

Терраса – это идеальное дополнительное пространство квартиры для маленьких детей. Например, родители могут организовать здесь игровую зону для малышей. Летом они могут играть на чистом воздухе, но под присмотром родителей, а зимой – слепить здесь снеговика.

Квартира с глубокой террасой в микрорайоне «Шишимская горка» в Екатеринбурге. Перед террасой расположен плотный зелёный буфер в виде кустарников

Брусника постоянно работает над разнообразием летних помещений, в том числе разновидностей террас. Сейчас в компании разработана матрица летних помещений, которая включает более 35 видов. В условиях климатических ограничений такие пространства дают возможность проводить больше времени на открытом воздухе и увеличивают привлекательность квартир. В разработке для будущих проектов находятся остеклённые объёмные балконы, сквозные террасы и лоджии, террасы над первым этажом и заглубленные в цоколе здания.

Оценить все преимущества квартала «Новин» и выбрать подходящую квартиру можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Запись на бесплатную экскурсию по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.