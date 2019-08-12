Как безопасно и выгодно купить квартиру на вторичном рынке?

Покупка квартиры – серьезный и ответственный шаг. Выбирая будущее жилье, каждый стремится не только найти лучший для себя вариант, но и максимально обезопасить себя от возможных сложностей. Важно учесть и юридические аспекты при приобретении квартиры, и необходимость грамотного оформления документов. На юридические формальности, такие как проверка юридической чистоты и безопасности сделки, уходит много времени и сил и, зачастую, требует найма стороннего специалиста.

Один из способов решения – покупка квартиры от Службы Обмена компании Брусника. Для потенциальных покупателей предлагаются квартиры на «вторичном» рынке Сургута, которые ранее были приняты по программе «Обмен» как первоначальный взнос на покупку квартиры в квартале «Новин».

В настоящее время предлагаются одно-, двух-, трёх комнатные квартиры в разных районах города.

Все квартиры, которые принимаются Службой Обмена, проходят юридическую и техническую проверку. Это отличный вариант покупки жилья для тех, кто не может участвовать в долевом строительстве и ждать один-два год до завершения строительства дома.

Приобрести квартиру в Бруснике можно за наличный расчет или в ипотеку. Купить и заехать в квартиру можно в течение ближайшего времени, после оформления всех необходимых документов.

Покупка квартиры от Службы Обмена компании Брусника имеет целый ряд преимуществ:

Брусника выступает гарантом сделки, обеспечивая полное юридическое сопровождение;

Вопросы по оформлению документов можно решить в офисе продаж Брусники;

Покупателям предлагаются услуги ипотечного брокера. Он поможет в подборе выгодной ипотечной программы от банков-партнёров и в сопровождении подачи заявок в банки. Процент одобрения по ипотеке через специалистов Брусники – более 90%.

Все услуги предоставляются бесплатно. Нет никаких комиссий и сборов, кроме государственных пошлин.

Ознакомиться с полным ассортиментом квартир Службы обмен компании Брусника, которые выставлены на продажу, можно на сайте: https://surgut.brusnika.ru/resale/.

Узнать подробную информацию, записать на бесплатный просмотр одной из квартир можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Специалист компании Брусника проведет показ квартиры в удобное для потенциального клиента время.

Телефон для справок: +7 (3462) 44-20-56.