​Как нас могут обмануть при покупке недвижимости: 5 схем мошенничества

«Продам однокомнатную квартиру в центре Сургута за 1 миллион рублей. Срочно!»

Как реагировать на такие объявления? Срочно бежать и покупать такого «журавля в небе» или послушаться здравого смысла и не торопиться с приобретением, ведь можно нарваться на мошенников? Рассмотрим самые распространенные сегодня схемы обмана при продаже недвижимости.

Квартира сменила адрес?

Срочно продается очень хорошая квартира по сниженной цене. Покупатель в восторге – центр города, ремонт, тихий двор. Низкая стоимость такого жилья, как правило, объясняется срочностью – хозяин вынужден уехать за границу, нужны деньги и т.д. И только после подписания договора купли-продажи и регистрации права выясняется, что квартира, которую смотрел покупатель, и которую в итоге купил – это два разных объекта. Купленное жилье находится на окраине города, в ужасном состоянии и уж, конечно, не стоит таких денег.

Задаток за съемное жилье

Мошенники снимают приличную квартиру в хорошем районе города и выставляют ее на продажу по сниженной стоимости. Естественно, что желающих купить такую недвижимость найдется немало. Привлекательную цену объясняют срочностью – например, нужны деньги на операцию ребенку. Поэтому просят внести задаток побыстрее и побольше. В результате обманщики собирают деньги с нескольких наивных покупателей и благополучно исчезают. Деньги в такой ситуации вернуть практически нереально – нередко их сразу тратят или надежно прячут.

Под арестом

В данном случае мошеннические действия совершает сам хозяин квартиры. Он может находиться под следствием и знает, что его жилье находится под арестом. Если все равно придется отвечать перед законом, то почему бы не совершить еще одно преступление и обогатиться? Покупателю демонстрируют старую выписку из ЕГРН, где указаны собственник, объект, отсутствие обременения. Придумывается веская причина, почему деньги за жилье нужны все и сразу. Итог такой покупки известен – ни денег, ни квартиры.

Продавец со справкой

Собственники квартир, которые страдают от психических расстройств, алкоголизма или наркомании, могут сами или с помощью родственников продать квартиру, а потом признать сделку недействительной из-за того, что продавец на момент заключения договора купли продажи не осознавал, что делал. По закону, приобретенный объект нужно вернуть продавцу, а деньги – покупателю. Только нет никаких гарантий, что они уже не будут потрачены.

Продажи по цепочке

Случается, что мошенники подделывают документы собственности на жилье, хозяин которого долго находится в поездке, лежит в больнице, путешествует и т.д. Чтобы замести следы, это жилье многократно перепродают через подставные лица. Реальному покупателю квартира достается, пройдя через цепочку сделок. Однако после возвращения законного хозяина недвижимость возвращается ему. А отданные мошенникам деньги, конечно, исчезают.

Это самые настоящие мошеннические схемы, но бывает и так, что, приобретая подозрительную квартиру, вы своего «кота в мешке» не потеряете, а вот раскошелиться на дополнительные расходы все-таки придется. Например, могут объявиться наследники, у которых есть право на долю в жилье, продавец может умолчать о серьезных дефектах в квартире или о серьезных долгах по коммунальным платежам.

По статистике, только 40% уголовных дел, связанных с завладением чужой собственностью путем обмана, доходят до суда – преступный умысел доказать очень сложно. И даже если преступников наказывают, потраченные деньги вернуть удается очень редко. Поэтому компания «Этажи» предлагает своим клиентам бесплатную услугу – «Гарантию безопасности сделки».