16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6423   EUR  71,7077  

Время — покупать: Центральный банк снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых

Рынок недвижимости охвачен обсуждением долгожданного события: в начале лета Центробанк первый раз за год снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Вслед за этим ведущие банки страны начали снижение ипотечных ставок. Как это отразится на рынке недвижимости? Стоит ли покупать квартиру сейчас или лучше подождать, пока ставки станут ещё ниже? Спросим у экспертов.

«На сегодняшний день складываются благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку. Ряд банков снизил ставки в среднем на 0,5%: в период с 17 июня уже 7 банков улучшили условия кредитования для своих клиентов. Если говорить о будущем, то текущий уровень ставки будет стабильным до конца года, если в сентябре не будет пересмотрен»,поделилась Лилия Петухова, ведущий специалист ипотечного кредитования компании «Этажи» в г. Сургут.

Ещё одним значимым событием для рынка недвижимости стало внесение поправок в 214-ФЗ. С 1 июля 2019 года изменились правила долевого строительства. Теперь строительные компании должны открыть в банке эскроу-счет, на который покупатели будут переводить деньги. Банк в свою очередь замораживает эти финансовые средства до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье в эксплуатацию.

«Нельзя сказать однозначно, какими будут последствия реформы долевого строительства. Обеспечение безопасности на рынке вместе с ожидаемым снижением ипотечных ставок может вызвать повышение спроса на новостройки. С другой стороны, в связи с переходом на новую систему финансирования, у застройщиков появятся дополнительные расходы на строительство, которые они могут заложить в конечную стоимость недвижимости. Это станет причиной для повышения стоимости на новостройки. Вслед за стоимостью квадратного метра на первичном рынке, возрастет и стоимость жилья от собственников», комментирует Олег Колесов, руководитель департамента новостроек компании «Этажи» в г. Сургут.

Таким образом, процесс строительства подорожает, это отразится на конечной стоимости готового жилья. Те, кто успеют приобрести квартиры в домах, построенных до перехода на эскроу, без сомнения останутся в выигрыше.

Очевидно, сейчас самое удачное время для покупки квартиры, пока цены не выросли, а ставки начали снижаться. Оформить ипотеку с компанией «Этажи» можно быстро и выгодно. Экономия времени достигается за счет использования принципа «одного окна»: специалисты по ипотеке и представители банков находятся в офисе компании. Анкета клиента и весь пакет документов отправляются сразу в несколько банков, а ответ приходит за несколько дней. С «Этажами» можно получить уникальные предложения по ипотеке, скидки на ипотечную ставку до 1% от банков-партнеров и оформить страховой полис с выгодой до 50%.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:43, просмотров: 121, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов

Итоги международного финансового конгресса и идея доступности финансовых продуктов
Анна Калугина Сегодня в 15:04
182 0
«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»

«Ближайшая перспектива, которая просматривается – это поправки в избирательное законодательство»
Политолог, заведующая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ Надежда Ушакова – о причинах протестов оппозиции в Москве и о том, чем всё это закончится
Людмила Осьминкина Сегодня в 13:57
311 11
​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?

​Что делать, если приставы не выпускают заграницу из-за долгов?
Шансов улететь очень мало
Светлана Брюхова Сегодня в 12:04
323 0
​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте

​Все подробности о нападении мужчины с ножом на полицейских в Сургуте
Один из сотрудников убит, второй ранен
Анастасия Якупова Сегодня в 11:33
942 1
​Как купить дачу и не остаться в чистом поле

​Как купить дачу и не остаться в чистом поле
Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если этот участок отведен под строительство индивидуального жилого дома, то владелец имеет полное право размещать на нем дом с фундаментом и всеми коммуникациями
Владимир Хапаев, руководитель Управления Росреестра по ХМАО-Югре Сегодня в 08:55
346 0
​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»

​Блогер: «Новый автовокзал усилит пробки на ПИКСе и ЖД». Депутат: «Все в порядке»
Дискуссия о потенциальном транспортном коллапсе на выезде из города
Редакция СИА-ПРЕСС 01 августа в 18:24
774 0
​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин

​Самый одинокий чиновник. Чем Сургуту запомнится замглавы Александр Пелевин
Анастасия Якупова, Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 01 августа в 18:06
1838 7
​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»

​Владислав Засыпкин: «Надеяться, что все выпускники-педагоги придут в школу и задержатся там на всю оставшуюся жизнь — неправильно. Всегда есть определенный отсев»
Ректор Сургутского педуниверситета — об аккредитации, бюрократии в образовании и спросе на гуманитариев
Анастасия Якупова 31 июля в 17:15
856 1
В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов

В Югре прошла очередная стратегическая сессия, на которой думали, как привлечь жителей региона к реализации нацпроектов
Иван Назаров 31 июля в 13:11
709 1
​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов

​В Сургуте управляющим компаниям грозят крупные штрафы за завышение тарифов на обслуживание домов
А горожане станут меньше платить за коммунальные услуги
Сергей Большов, Анастасия Якупова 31 июля в 08:01
1917 2
Ремонты тротуаров в Сургуте

Ремонты тротуаров в Сургуте
​На прошлой неделе в мой адрес обратилась сургутянка, проживающая на улице Геологической, с жалобой на ремонт тротуара. Суть жалобы — в отсутствии плавных заездов/ съездов с одного тротуара на другой
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 30 июля в 19:27
710 1
Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»

Как нашим детям подают прошлое в парке «Россия — Моя история»
Что только из-за предательства и интриг Англии Японскую войну проиграли. И из-за предательства и еврейской революции в Первой мировой войне всех не поимели (это не я так говорю, – Боже упаси! – это в фильме интонации такие)
Кирилл Акинцев, сургутянин 30 июля в 14:38
2002 48
​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству

​Кто такой Владимир Шмидт? Первые подробности про нового заместителя главы Сургута по строительству
Дмитрий Щеглов 30 июля в 12:32
1610 5
​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам

​Администрация Сургута разработала механизм помощи дольщикам
Сами дольщики сомневаются, что он будет работать
Анастасия Якупова 29 июля в 20:25
1250 8
​Человек Мира

​Человек Мира
Фарман Салманов — величайший геолог всех времен и народов. Геологоразведчик с уникальным чутьем на нефть. Его же называют самым результативным геологом в мировой истории
Елена Курилова 29 июля в 16:04
1023 5
​За закрытыми дверями. Один час в отделении реанимации Сургутской ОКБ

​За закрытыми дверями. Один час в отделении реанимации Сургутской ОКБ
Анастасия Семихатских 29 июля в 14:10
936 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика