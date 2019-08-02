Время — покупать: Центральный банк снизил ключевую ставку до 7,5 процента годовых

Рынок недвижимости охвачен обсуждением долгожданного события: в начале лета Центробанк первый раз за год снизил ключевую ставку до 7,5% годовых. Вслед за этим ведущие банки страны начали снижение ипотечных ставок. Как это отразится на рынке недвижимости? Стоит ли покупать квартиру сейчас или лучше подождать, пока ставки станут ещё ниже? Спросим у экспертов.

«На сегодняшний день складываются благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку. Ряд банков снизил ставки в среднем на 0,5%: в период с 17 июня уже 7 банков улучшили условия кредитования для своих клиентов. Если говорить о будущем, то текущий уровень ставки будет стабильным до конца года, если в сентябре не будет пересмотрен», — поделилась Лилия Петухова, ведущий специалист ипотечного кредитования компании «Этажи» в г. Сургут.

Ещё одним значимым событием для рынка недвижимости стало внесение поправок в 214-ФЗ. С 1 июля 2019 года изменились правила долевого строительства. Теперь строительные компании должны открыть в банке эскроу-счет, на который покупатели будут переводить деньги. Банк в свою очередь замораживает эти финансовые средства до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье в эксплуатацию.

«Нельзя сказать однозначно, какими будут последствия реформы долевого строительства. Обеспечение безопасности на рынке вместе с ожидаемым снижением ипотечных ставок может вызвать повышение спроса на новостройки. С другой стороны, в связи с переходом на новую систему финансирования, у застройщиков появятся дополнительные расходы на строительство, которые они могут заложить в конечную стоимость недвижимости. Это станет причиной для повышения стоимости на новостройки. Вслед за стоимостью квадратного метра на первичном рынке, возрастет и стоимость жилья от собственников», — комментирует Олег Колесов, руководитель департамента новостроек компании «Этажи» в г. Сургут.

Таким образом, процесс строительства подорожает, это отразится на конечной стоимости готового жилья. Те, кто успеют приобрести квартиры в домах, построенных до перехода на эскроу, без сомнения останутся в выигрыше.