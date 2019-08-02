Выбираем жилье в проектах компании Брусника

Почему люди переезжают с Севера в другие регионы? Новая работа, переезд на пенсию в города с более благоприятным для здоровья климатом, учеба детей в крупном и известном университете или желание выгодно инвестировать накопления. Для жителей Югры этот вопрос всегда актуален.

Рассматривая жилье в другом городе, покупатели ориентируются не только на цену квартиры, но и на репутацию компании-застройщика, реализованные ей проекты, оценивают качество строительства и отзывы клиентов.

Новый дом должен иметь современный архитектурный облик, интересные планировочные решения, благоустроенную дворовую и придомовую территорию. Такой подход применяет девелоперская компания Брусника.

В портфеле Брусники 15 жилых комплексов в пяти российских городах.

«Первый квартал», г.Видное, Московская область

На сегодняшний день в портфеле компании – 15 жилых комплексов, различных по архитектурно-техническому решению и стоимости.

В Тюмени – это кварталы «Европейский», «Новин» и «Октябрьский», а также микрорайон «Видный».

В московском регионе – это проект «Первый квартал» в г. Видное (Московская обл.), который находится в 5 км от МКАД или примерно в 20 минутах езды от станции метро «Кантемировская».

В Екатеринбурге компания Брусника реализует проекты: квартал «Суходольский», «Южные кварталы» и «Северный квартал», а также микрорайон «Шишимская горка».

В Новосибирске – это микрорайон «Европейский берег», кварталы «Панорама», «На Декабристов», «Дунаевский» и «Никитина».

Каждый из проектов компании расположен в разных частях города и имеет свои неповторимые особенности.

Микрорайон «Видный», г. Тюмень

Квартиры в домах Брусники сдаются с предчистовой или готовой отделкой

В Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени квартиры в домах Брусники сдаются как с отделкой «под чистовую», так и с готовой отделкой. Клиенту не нужно ездить на стройку, общаться с рабочими, выбирать материалы. Брусника предложит готовый вариант и проследит за качеством отделки. Ремонт по архитектурному проекту от застройщика подходит тем, кому нужно переехать как можно быстрее, не делать ремонт самостоятельно, или есть намерение сдавать в аренду.

Квартал «Суходольский», г. Екатеринбург

Проекты Брусники аккредитованы в ведущих российских банках

Для своих клиентов Брусника делает покупку квартиры простой и безопасной, осуществляя сопровождение сделки.

Новые дома и проекты компании реализуются с использованием механизмов банковского проектного финансирования и счетов эскроу. Это даёт гарантию современного строительства и ввода объектов в эксплуатацию.

Среди наиболее востребованных способов покупки: ипотека, беспроцентная рассрочка, обмен или использование нескольких способов одновременно. Проекты Брусники аккредитованы в ведущих российских банках, работающих в городах присутствия компании. Это облегчает возможность покупки новой квартиры для клиентов из разных регионов.

Квартал «На Декабристов», г. Новосибирск

Ознакомиться со всеми проектами Брусники можно на сайте brusnika.ru, выбрав квартиру в одном из проектов. Здесь же можно забронировать квартиру, подать заявку на ипотеку или на обмен.

Специалисты офиса продаж Брусники в Сургуте (Югорский тракт 2/1) при необходимости окажут помощь во взаимодействии с нашими коллегами из других городов.

Подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56.

Брусника – российская девелоперская компания. Работает на рынке с 2004 года. Входит в ТОП-15 лидеров отрасли в России (рейтинг Единого реестр застройщиков) по объёму ввода жилой недвижимости, среди почти 3 тысячи строительных компаний. Каждый год мы строим и продаем около 5 000 квартир для российских семей.