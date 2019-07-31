​Франшиза компании «Этажи» в лидерах рейтинга Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России. При составлении рейтинга анализировали несколько сотен компаний. Рейтинг основан на собственной базе, данных порталов по франчайзингу и мнениях экспертов. Оценивали франшизы по пяти критериям: средней годовой выручке одной точки, ROI, сроку окупаемости, рентабельности и доле франчайзи, владеющих двумя и более точками. Франчайзинговая модель «Этажей» заняла 5 место среди компаний с объемом необходимых инвестиций от 1 до 5 млн рублей.

«Развитие компании тесно связано с потенциалом рынка недвижимости, объем которого колоссален и последние годы только растет. Это понимают, как франчайзеры так и франчайзи, поэтому наблюдается такой большой интерес к риэлтерскому бизнесу в целом, — поделился директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. — Мы постоянно и целенаправленно работаем над улучшением концепции и уровня обслуживания наших партнеров. От этого выигрывает и компания, и партнеры, получающие эффективный бизнес».

Компания «Этажи» на рынке недвижимости с 2000 года, а франчайзинговая сеть активно развивается семь лет. Концепция ведения бизнеса может быть адаптирована как в малом городе от 30 тысяч жителей, так и в миллионнике. На сегодняшний день представительства открыты более чем в 90 городах, а головной офис по-прежнему остается в Тюмени.

Вместе с поддержкой центрального офиса франчайзи получает доступ к преимуществам большой партнерской сети — а это более 70 банков и 1000 застройщиков по всей России. Банки-партнеры предоставляют клиентам компании льготные условия и преференции по ипотеке, а застройщики работают с «Этажами» по единой цене.

Финансовые преимущество франшизы «Этажей» в том, что франчайзи не платят паушальный взнос на старте. Компания помогает партнерам максимально быстро выйти в прибыль и занять наибольшую долю рынка. На этапе запуска поддержку партнерам оказывают сразу несколько персональных менеджеров. Частота подключения новых партнеров «Этажей» говорит о востребованности франшизы и устойчивости ее бизнес-модели.