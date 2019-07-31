Принципы озеленения в дворах Брусники

Современный дом — это не только сама квартира, но и окружающее пространство: двор, подъезд. Концепция двора в проектах Брусники складывается из следующих элементов: озеленение, развивающие детские площадки, удобные пространства для спорта и отдыха, комфортные улицы, проработанный контекст и программа среды, комплексный подход к благоустройству. Наличие и проработка этих элементов формирует двор, в котором приятно находиться и проводить время.

Зеленый двор стал результатом подхода Брусники к благоустройству кварталов. Безопасный закрытый двор, видеонаблюдение, уютные подъезды, детские и спортивные площадки, ландшафтное озеленение во дворе и на придомовой территории стали результатом подхода Брусники к благоустройству домов 1 и 2 квартала «Новин».

Проект разрабатывали известные голландские архитекторы. Поэтому проект реализуется с учетом современных европейских трендов городской архитектуры. Перед архитекторами стояла задача создать новую городскую среду, где жители будут чувствовать себя уютно и безопасно. Это больше не место для парковки машин, а отдельное общественное пространство для прогулок и детских игр, спортивных тренировок и встреч с друзьями-соседями.

В проекте переосмыслена роль двора. Это зеленый парк, где есть место для малышей, детей постарше и взрослых. При этом во дворе есть сад с цветущими растениями, лужайками для отдыха.

Двор в квартале – это скрытое от города и посторонних пространство, эмоционально важное для человека, где он чувствует себя уже вне дома, но при этом защищенно.

При создании концепции благоустройство двора, архитекторы разделили его на несколько частей. По периметру внутреннего пространства идет зеленый буфер из кустарника и клумб. Внутри – площадка для малышей и детей постарше. Спортивные воркауты с уличными тренажерами вынесены в отдельную зону. Жители могут заниматься зарядкой и спортом на улице.

Во дворе в клумбах уложен газон и декоративная морская галька, посажены мелкие кустарники и цветы, посыпана мульча из древесной коры. Жители сразу видят много растений, взрослых, со сформировавшейся кроной. Поэтому не нужно ждать 5-10 лет, когда саженцы вырастут – двор красивый уже сейчас.

Сделан участок с травяным газоном, где можно отдохнуть на лежаках или придумывать игры на траве. Во дворе используется много натуральных покрытий, это поможет детям лучше развиваться.

В проекте используется много разных деревьев. Главное, что они высажены сразу большими, со сформированной кроной. Основной акцент сделан на елях из европейских питомников. В ландшафте также используются клумбы из многолетних цветов и кустарники.

Растения подобраны таким образом, чтобы каждое из них зацветало по очереди. В таком дворе лето будет ярким и длинным. На протяжении всего сезона жители будут любоваться разными красками двора.

Для того, чтобы усилить ощущение личного сада во дворе дома 4 «Новина» в квартирах на первых этажах проектируются открытые террасы. На полу природный материал – доска. Около ограждений высажены кустарники, которые будут только расти с каждым годом и создавать естественный зелёный буфер.

Территория всего двора – естественная среда для игр и отдыха.

Гармоничным дополнение ландшафтного дизайна является освещение. Дворы в «Новине» равномерно освещены: здесь есть высокие фонари, светильники-столбики и подсветка фасадов. Никаких темных закоулков. Позднее возвращение домой с работы больше не проблема.

Двор сделан таким уютным и зеленым, чтобы у жителей появилось желание выходить в него, общаться с соседями, после работы возвращаться домой, чтобы отдохнуть здесь, осознанно заботиться о нем, как о личном парке.

Для горожан компания Брусника вдоль квартала «Новин», по Югорскому тракту сделала асфальтированный тротуар, выложила рулонный газон, посадила деревья из питомников.

Оценить расположение, благоустройство и выбрать подходящую квартиру, можно посетив офис продаж Брусники. Расположен он здесь же, рядом с кварталом «Новин».

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