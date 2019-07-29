​Квартиры в ЖК «Новые ключи» доступны без первого взноса

Сегодня вы можете приобрести квартиру в ЖК «Новые ключи» без первого взноса, благодаря программе банка-партнера. Достаточно прийти в офис продаж и выбрать квартиру для себя и своей семьи.

Данная программа облегчит процесс приобретения жилья тем, у кого нет возможности оформить ипотеку с первым взносом. Это особо актуально после отпуска.

Если вы давно планировали приобрести жилье, расширить свое пространство – сейчас самое время, пока действуют столь выгодные условия по ипотеке.

Подробности программы можно узнать в офисе продаж жилого комплекса «Новые ключи»: ул. Крылова, 53/4. Телефон: 44 20 29