​Договор купли-продажи: как оформить и не потерять деньги

Покупка или продажа квартиры – серьезный шаг, к которому нужно основательно подготовиться. Найти типовой договор в Интернете и подставить в него свою информацию не составит труда. Однако за кажущейся легкостью скрывается много подводных камней. И чтобы сделка купли-продажи не стала неприятным сюрпризом для продающей или покупающей стороны, необходимо учесть множество нюансов.

Не забыть указать в договоре:

Максимально точное описание объекта купли-продажи: адрес квартиры, кадастровый номер, общую и жилую площадь, количество комнат, этаж. При оформлении земельного участка важно описать все располагающиеся на нем объекты, указать тип земель.

Цену объекта купли-продажи – за общую площадь или же за квадратный метр. Также нужно указать, был ли выплачен аванс.

Список людей, оставшихся проживать в помещении после его продажи, с указанием их права на использование помещения.

Например, при покупке квартиры, где документами основания была приватизация, покупатели не запросили у продавцов поквартирную карточку, не удостоверились в том, что на момент приватизации отсутствовали лица, имеющие права на участие в ней. В связи с этим, сделка была оспорена и возвращена в предыдущее состояние.

Можно включить:

документы, свидетельствующие о том, что собственность принадлежит продавцу;

срок, в течение которого продавец должен освободить недвижимость;

документальное подтверждение от продавца, что квартира не продана, не заложена, не арестована;

пункт, указывающий, что расходы, связанные со сделкой купли-продажи, несет покупатель.

Нельзя вписывать:

Заниженную цену (в случае расторжения договора суд будет учитывать только ту сумму, которая указана в договоре).

Обязательство от продавца в том, что он своими силами узаконит перепланировку (она должна быть узаконена до подписания основного договора, в противном случае, покупатель подтверждает, что он знал о перепланировке и о том, что она незаконная).

Например, фактическая стоимость объекта была больше стоимости, указанной в договоре купли-продажи. После перехода права собственности, покупатель отказался передавать продавцу сумму, не указанную в договоре купли-продажи.

Зачем обращаться к юристу?

Увы, несмотря на соблюдение вышеперечисленных условий, по статистике, чаще с рисками при покупке или продаже недвижимости сталкиваются собственники, решившие самостоятельно заняться оформлением документов. Чтобы сохранить себе не только нервы и время, но и денежные средства, лучше обратиться к профессионалам, особенно когда речь идет о сложных сделках.

«Чтобы защитить своих клиентов, компания «Этажи» предлагает финансовую Гарантию безопасности сделки для покупателей на вторичном и загородном рынках недвижимости бессрочно, - объяснила руководитель юридического отдела компании «Этажи» в г. Сургут, Семнара Дженетова. – Компания возвращает сумму сделки даже в результате возникновения рисков, которые невозможно было предусмотреть заранее».

Кроме того, специалисты проверяют участников сделки на банкротство, обеспечивают юридическое сопровождение сделок «под ключ», а также безвозмездно оказывают юридическую помощь при судебных разбирательствах после регистрации сделки.