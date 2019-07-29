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​Как можно использовать средства материнского капитала или субсидии при покупке квартиры в новостройке?

При выборе будущего жилья важно не только не ошибиться с выбором квартиры, но и найти наиболее приемлемые условия покупки.

Для того, чтобы улучшить жилищные условия, можно воспользоваться одной из форм государственной или региональной поддержки. Это могут быть средства субсидии, материнского или Югорского семейного капитала, которые можно использовать для оплаты части стоимости квартиры. Самое важное – соответствовать требованиям одной из программ.

Средства материнского капитала в размере 453 026 руб. можно использовать в качестве первоначального взноса, что актуально при покупке в ипотеку.

Югорский семейный капитал (116 092,00 руб.) – это региональная программа поддержки, которая позволяет улучшить жилищные условия семьям при условии регистрации рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

В нашем округе действует механизм предоставления субсидий на улучшение жилищных условий тем, кто в этом нуждается — программа «Молодая семья». На протяжении всего периода действия программы субсидии предоставлялись только на приобретение готового жилья.

С 1 сентября 2018 года в программе субсидирования покупки недвижимости «Молодая семья» действует важное нововведение. Теперь государственную помощь можно использовать для покупки квартиры в новостройке. Но при соблюдении главного условия: строительство должно финансироваться через счёт эскроу. Так государство заботится о том, чтобы деньги не пропали в «замороженном» объекте.

Брусника использует счета эскроу с 2018 года и полностью соответствует новым требованиям господдержки. Если вы стали участником программы «Молодая семья» и получили субсидию – можете смело выбирать одну из квартир в Доме 4 квартала «Новина».

Это новый дом компании Брусника в Сургуте. Особенность проекта – абсолютно новый ассортимент квартир: более 100 разнообразных планировочных решений.

Квартиры удобно зонированы – общественные и частные пространства четко разграничены. Это позволяет жителям сохранить приватность. Большинство квартир спроектировано с объединенной кухней-гостиной площадью от 13 до 60 кв.м., а высота потолка от 2,7 м. Планировки комнат отличаются правильной формой, не имеют лишних углов и ниш, что очень удобно при разработке дизайна и обустройстве квартиры.

Узнать подробности использования различных форм государственной поддержки при покупке квартиры и оценить все преимущества жизни в квартале «Новин» можно в офисе продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Запишитесь на экскурсию или получите консультацию по телефону +7(3462) 44-20-69.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 115, комментариев: 0


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