​Лайфхаки: как купить землю под строительство?

Давно мечтаете построить дом для себя и семьи, но сначала нужно купить землю? Эксперты на рынке недвижимости расскажут, как купить земельный участок за городом без рисков и максимально просто.

Первое, что необходимо учесть при выборе земельного участка — назначение земли. Большинство хотят построить на участке дом, разбить сад или огород, в этом случае подойдут земли сельскохозяйственного пользования и земли населенных пунктов. Всего их два вида: земли под индивидуальное жилое строительство (ИЖС) и под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Для счастливой загородной жизни подойдут земли под ИЖС, потому что там можно построить дом, прописаться и жить круглый год.

На что нужно обратить внимание при выборе земельного участка:

Узнайте, какие постройки запланированы поблизости, не возникнут ли в будущем проблемы с использованием земли по назначению. Для этого обратитесь в департамент архитектуры и градостроительства района или области, где покупаете землю. Проверьте, не находится ли участок в залоге, аренде или под арестом судебных приставов. Это можно узнать, запросив кадастровую выписку в Pocpeecтpe, MФЦ или на сайте Гocycлyг. Запросите правоустанавливающие документы, на основании которых у нынешнего хозяина возникло право собственности. Если собственник получил участок по наследству, есть риск, что после оформления сделки родственники продавца, пропустившие срок принятия наследства, могут предъявить права на квартиру.

Лайфхаки по выбору земельного участка от экспертов компании «Этажи»:

Выбирайте участки c минимальным уклоном. Если уклон слишком большой, необходимо делать выравнивание перед закладкой фундамента. Оцените состояние коммуникаций: не должно быть проблем с подключением электричества, канализации, газа. Если хотите жить на берегу водоема, проследите, чтобы земля вместе с домом не уходила на илистое дно, в этом помогут специалисты – геофизикии гидрогеологи.

«Приобретая загородный участок или готовый дом, вы, в первую очередь, выбираете среду обитания, и очень важно, чтобы эта среда была максимально комфортной. Поэтому важно учитывать при выборе большое количество факторов: придомовая территория, правильная форма участка, положение — север, юг, запад, восток, роза ветров, освещенность трассы и улицы и другие аспекты. Конечно нужно позаботиться и о безопасности: изучить законодательство, проверить документы на дом и участок», — поделилась руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в г. Сургут, Наталья Нестерова.

Как же учесть все моменты при выборе земельного участка? Можно составлять длинные списки и чек-листы, чтобы ничего не забыть, а можно обратиться к профессионалам и освободить себя от забот. Специалисты по загородной недвижимости компании «Этажи» помогут подобрать идеальный дом, дачу или участок, с учетом индивидуальных пожеланий. Выбрать есть из чего, в базе компании более 890 земельных участков, 800 домов и коттеджей. Юристы компании проверят все документы перед сделкой, чтобы при оформлении не возникло никаких проблем.

Каждый покупатель загородной недвижимости бесплатно получает сертификат гарантии безопасности сделки, который действует бессрочно. После оформления, при возникновении спорных ситуаций, «Этажи» защищают интересы покупателя, а финансовые гарантии обеспечивают 100% защиту клиента.