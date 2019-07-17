Пентхаусы: новый подход в проектировании жилья от Брусники

Компания Брусника строит дома по собственной поэтажной стратегии.

В Доме №4 в квартале «Новин» на верхних этажах спроектированы пентхаусы – просторные квартиры с 3-х метровыми потолками и панорамными окнами.

Планировочное решение пентхауса в доме №4 квартала «Новин»

Каждый пентхаус отличается индивидуальным планировочным решением.

В пентхаусах есть кухня-гостиная, несколько спален и санузлов. Площади таких квартир позволили архитекторам спроектировать дополнительные функции – в виде отдельных душевых комнат, прачечных и гладильных помещений, кладовых ниш и больших гардеробных, чтобы у всех вещей было своё место.

Пентхаус подойдёт для большой семьи. Здесь есть большие изолированные спальни, чтобы у каждого жителя квартиры было собственное приватное пространство. Собираться всей семьей можно в просторной кухне-гостиной (до 60 кв.м).

Пример визуализации кухни-гостиной пентхауса

Здесь достаточно места для кухонного гарнитура, большого обеденного стола и зоны отдыха с диваном и телевизором.

Пример визуализации кухни-гостиной пентхауса

В мастер-спальне спроектированы места под гардероб и личная ванная комната. Тёплая лоджия отделена перегородкой и может стать дополнительным полезным пространством – кабинетом или местом для отдыха. Другую спальную комнату можно сделать детской с зоной для хранения одежды и игрушек.

Пример визуализации спальни с гардеробной

Однако отличительные черты пентхауса – не площади жилых пространств, а особенности планировки и дополнительные функциональные решения.

Находкой проектировщиков для квартир на последнем этаже стал световой фонарь или зенитное окно (застекленный проем в потолке, который обеспечивает большее проникновение солнечного света). Это своего рода окно в небо, через которое можно, сидя в уютном кресле, наблюдать за полетом птиц или любоваться дождем. Такие окна выступают над крышей под углом, чтобы на них не скапливался снег. В различных планировках зенитное окно может быть в кухне-гостиной, спальне или в прихожей.

Пример визуализации кухни-гостиной с зенитным окном

Еще одним уникальным техническим решением является возможность установки дровяного камина. Он спроектирован в кухне-гостиной с необходимыми инженерными коммуникациями и вытяжной вентиляцией.

Пример визуализации кухни-гостиной с дровяным камином

Четыре пентхауса оборудованы открытой террасой на кровле. Это дополнительное пространство, прилегающее к квартире на верхнем этаже. Здесь можно поставить уличную мебель, высадить цветы или обустроить пространство для отдыха.

Пример визуализации открытой террасы на кровле

Оценить все преимущества квартала «Новин» и выбрать подходящую квартиру можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Запись на бесплатную экскурсию по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru