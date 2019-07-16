​День ипотеки в России: как менялись ставки?

16 июля в России отмечается День ипотеки. Более 20 лет назад банковское сообщество предложило утвердить этот праздник, так как именно в этот день в 1998 году в Российской Федерации был принят первый закон “Об ипотеке”.

Закон приняли, и ипотека начала долгий и непростой путь от формального нормативного акта до реальных механизмов, которые помогают обрести свой дом.

Изначально ипотека не носила массовый характер, а ипотечные кредиты предоставлялись всего несколькими банками, требовался значительный первоначальный взнос, сроки кредитования были небольшими. Например, в 1998 году ипотека выдавалась под 40% годовых и сроком на три года.

С момента появления закона об ипотеке прошел 21 год. На сегодняшний день ипотека стала распространенным способом покупки квартир. Банки в 2018 году выдали россиянам более 1,4 млн ипотечных кредитов. Это рекордное количество за всю историю наблюдений ЦБ РФ.

Одной из самых выгодных программ на сегодня является «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Получить её могут семьи с двумя и более детьми. В большинстве банков ставка по этой программе составляет 6%, а в некоторых даже 5%* на весь срок кредитования. По программе льготной ипотеки можно приобрести квартиру или дом с участком на первичном рынке. Это может быть покупка готового жилья или договор долевого участия. Важно, чтобы продавцом являлось именно юридическое лицо, квартиры от собственников в программе не участвуют.

Если вы не попадаете под условия льготной ипотеки, вы также можете получить выгодное предложение от компании «Этажи». Банки-партнеры предоставляют клиентам компании эксклюзивные скидки на ипотечную ставку до 1%.