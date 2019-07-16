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​День ипотеки в России: как менялись ставки?

16 июля в России отмечается День ипотеки. Более 20 лет назад банковское сообщество предложило утвердить этот праздник, так как именно в этот день в 1998 году в Российской Федерации был принят первый закон “Об ипотеке”.

Закон приняли, и ипотека начала долгий и непростой путь от формального нормативного акта до реальных механизмов, которые помогают обрести свой дом.

Изначально ипотека не носила массовый характер, а ипотечные кредиты предоставлялись всего несколькими банками, требовался значительный первоначальный взнос, сроки кредитования были небольшими. Например, в 1998 году ипотека выдавалась под 40% годовых и сроком на три года.

С момента появления закона об ипотеке прошел 21 год. На сегодняшний день ипотека стала распространенным способом покупки квартир. Банки в 2018 году выдали россиянам более 1,4 млн ипотечных кредитов. Это рекордное количество за всю историю наблюдений ЦБ РФ.

Одной из самых выгодных программ на сегодня является «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Получить её могут семьи с двумя и более детьми. В большинстве банков ставка по этой программе составляет 6%, а в некоторых даже 5%* на весь срок кредитования. По программе льготной ипотеки можно приобрести квартиру или дом с участком на первичном рынке. Это может быть покупка готового жилья или договор долевого участия. Важно, чтобы продавцом являлось именно юридическое лицо, квартиры от собственников в программе не участвуют.

Если вы не попадаете под условия льготной ипотеки, вы также можете получить выгодное предложение от компании «Этажи». Банки-партнеры предоставляют клиентам компании эксклюзивные скидки на ипотечную ставку до 1%.

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): Программа кредитования "Семейная ипотека с гос. поддержкой" с процентной ставкой 5% на весь срок кредитования для граждан, родивших второго ребенка или последующих детей с 1 января 2018 года по 31.12.2022. По данной программе указанная категория граждан может получить кредит на приобретение строящегося или готового жилья от юридического лица, а также на рефинансирование ипотечного кредита выданного на те же цели, по ставке от 6%, сроком кредитования от 3 до 30 лет, сумма кредита от 500000 рублей до 3000000 рублей, первоначальный взнос от 20% до 80% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него, а также страхование жизни и трудоспособности заемщика. Комиссия за выдачу кредита в ВТБ – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику. Досрочное погашение (полное/частичное) в ВТБ без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Условия действительны с 29.04.2019. Ген. Лицензия банка ЦБ РФ № 1000 от 08.07.2015


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Сегодня в 14:21, просмотров: 192, комментариев: 0


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