Двухуровневые квартиры: новый подход в проектировании жилья

Жители Сургута получили возможность оценить новый формат современных квартир. В доме №4 квартала «Новин» компания Брусника предусмотрела 16 вариантов двухуровневых квартир.

Компания Брусника строит дома по собственной поэтажной стратегии. В её основе лежат принципы разнообразия застройки и планировочных решений, а структура дома отличается техническим и инженерным конструктивом.

В компании анализируют опыт проживания людей, применяют европейские стандарты и создают особенные квартиры. Архитекторы не зацикливаются на обычном наборе типичных планировочных решений. Инженеры-проектировщики опираются в своей работе на идею создания разных сценариев жизни.

В доме №4 квартала «Новин» в Сургуте спроектировано 115 уникальных планировочных решений из 369 квартир. Это квартиры с индивидуальными особенностями, адаптированными под различные запросы и форматы проживания.

Одним из уникальных планировочных решений являются двухуровневые квартиры, которые располагаются на первых и последних этажах с видом на двор или город. Это квартиры с большой кухней-гостиной, просторными комнатами, панорамными и витражными окнами, тёплой лоджией или собственной террасой. Площадь таких квартир от 97 до 114 квадратных метров.

Планировочное решение двухуровневой квартиры в доме №4 квартала «Новин»

Все двухуровневые квартиры предполагают планировку со «вторым светом» – панорамным окном. Он наполняет жилое пространство большим количеством естественного света и даёт ощущение объёма пространства.

Пример визуализации «второго света» двухуровневой квартиры

Например, кухня-гостиная площадью до 40 кв.м, будет с витражным остеклением в два этажа, а между уровнями первого и второго этажа не будет перекрытия. Со второго этажа остекление панорамой опускается на первый, открывая гостевое общественное пространство.

Пример визуализации кухни-гостиной двухуровневой квартиры

Особенность двухуровневых квартир – это большая площадь и функциональное решение по планировке. Это позволило архитекторам спроектировать дополнительные функции – гостевой санузел, тёплая лоджия, ниши под шкафы, гардеробные комнаты и прачечная. Эти функциональные решения, позволяют грамотно зонировать пространство квартиры.

Пример визуализации прачечной

Спальни с собственной гардеробной или тёплой лоджией – это новый формат жилого пространства для родителей, дающее особый уровень комфорт.

Пример визуализации гардеробной комнаты

На первом этаже двухуровневые квартиры проектируются с собственной открытой террасой во двор, а на втором этаже есть тёплой лоджией. Здесь можно разместить кабинет, зону для творчества или просто сделать пространство лоджии частью комнаты, убрав перегородку.

Открытая терраса во двор. Квартал «Суходольский», Екатеринбург

Оценить все преимущества квартала «Новин» и выбрать подходящую квартиру можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Запись на бесплатную экскурсию по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru