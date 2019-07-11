​Как купить квартиру в ипотеку под 5% годовых в новостройке?

При выборе будущего жилья, важно не только не ошибиться с выбором квартиры, но и найти наиболее приемлемые условия покупки.

Ипотека является одним из наиболее востребованных способов покупки квартиры в новостройке. Она подойдёт тем, кто хочет купить квартиру, но в данный момент имеет только часть нужной суммы.

Банк ВТБ для застройщиков-партнёров установил специальную ставку по государственной программе поддержки семей с детьми – 5% годовых.

Это государственная программа поддержки семей с детьми, которые хотят улучшить жилищные условия, переехать в новую, более просторную квартиру. Программа была запущена в прошлом году и субсидируется за счет средств федерального бюджета.

Кто может участвовать в льготной программе ипотечного кредитования? Требований всего два:

- те, у кого после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок,

- основной заемщик (родитель) и ребенок являются гражданами РФ.

Если эти оба условия соблюдены, каждый клиент сможет приобрети квартиру в ипотеку по льготной ставке у застройщика-партнёра банка.

Льготная ставка распространяется на весь срок ипотеки, с первого и до последнего платежа, что значительно уменьшит совокупный размер выплат по процентам за весь срок кредитования.

Максимальная сумма кредита при покупке квартиры в Сургуте – 6 млн. рублей. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

«Это позитивная новость для рынка. Новая программа кредитования банка ВТБ позволит многим семьям не только улучшить жилищные условия, но и существенно сократить размер платежей по ипотеке. Это очень важно. Кроме того, уже сейчас в Сургуте реализуется дом №4 в квартале «Новин» с использованием счетов эскроу и механизмов проектного финансирования. Такая схема даёт максимальные гарантии надёжности вложений и своевременного строительства дома», пояснила Юлия Ладик, коммерческий директор компании Брусника.

Рассчитать размер ипотечного платежа можно в офисе банка ВТБ или в отделе продаж застройщика-партнёра банка – компании Брусника.

Юридическая информация: Застройщик ООО «Брусника. Сургут». Проектные декларации на сайте brusnika.ru или наш.дом.рф. Ипотека предоставляется Банком ВТБ. Генеральная лицензия Банка России №1000. Подробные условия на сайте vtb.ru