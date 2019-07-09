​Квартиры Сибпромстроя стали доступны в ипотеку без первоначального взноса

Сургутнефтегазбанк и Сибпромстрой объединились, чтобы помочь решить квартирный вопрос горожанам, не успевающим накопить на первоначальный взнос по ипотеке до роста цен на жилье, который предрекают эксперты. Теперь купить квартиру от ведущего сургутского застройщика с ипотекой от единственного регионального банка можно без первоначального взноса.

Предложение очень востребовано и своевременно. Цены на недвижимость продолжают расти. В связи с переходом на проектное финансирование застройщики сегодня анонсируют рост цен на первичку на 10-15%. Однако, по мнению экспертов, этот показатель может быть иным. «Вполне возможно, что цены на стадии ввода жилья на горизонте нескольких лет могут вырасти раза в 1,5 в рублях, и даже выше», - приводит прогноз начальника управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константина Бушуева издание «Бюллетень недвижимости».

Следовательно, приобретение собственного жилья для многих может стать и вовсе несбыточной мечтой, если не решить вопрос оперативно: купить квартиру сегодня.

Ипотека без первоначального взноса обойдется дороже обычной, но некритично. Ставка по ипотеке от СНГБ при первоначальном взносе более двадцати процентов составляет от 10 до 10,5 процентов годовых, без первоначального – 12,9 процента.

Кстати, сейчас приобрести квартиру, не обладая полной суммой, можно и напрямую от застройщика. Правда, период рассрочки составляет всего три года, но зато процент переплаты минимальный: 10 в год. По мнению специалистов рынка недвижимости, это оптимальный вариант для покупателей льготных категорий. Например – многодетных семей, которые предпочли денежную компенсацию бесплатному земельному участку под ИЖС, с выделением которых в Сургуте очень большая проблема. И перспектив, что она (проблема) решится в ближайшее время, пока нет. Участки под ИЖС – это ведь не просто земля, отбитая колышками по периметру. Это территории, обеспеченные еще и всей инфраструктурой. Инженерными сетями, которых в Сургуте не хватает даже для массово застраиваемых территорий, достаточно широкими дорогами с маршрутами общественного транспорта, школами и детскими садами или специальными школьными автобусами, доставляющими детей к месту учебы и обратно, полицейскими участками и медицинскими офисами. Наивно полагать, что весь этот набор появится хотя бы в ближайшие десять лет. Так что имеет смысл подумать над предложением.

Брать еще и потребительский кредит на ремонт нового жилья под гораздо больший процент и, кстати, с очень небольшим шансом на одобрение, покупателю квартир Сибпромстроя, не придется. Сумму, необходимую на ремонт, можно включить в тело ипотечного кредита

Сегодня Отдел продаж компании «Сибпромстрой» предлагает сургутским покупателям квартиры в двух жилых комплексах: единственном малоэтажном ЖК «Дорожный», распложенном в ближайшем пригороде, и в ЖК «Северное сияние» в западной части города. Ознакомиться со всеми предложениями без перерыва и выходных с 9 до 20 часов можно в офисе Отдела продаж, расположенном в Сургуте на ул. Есенина, 2. Тел: 600-190.