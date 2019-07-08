​Компания «Этажи» — победитель в номинации «Риэлтор года» премии Urban Awards 2019

В Санкт-Петербурге подвели итоги престижной ежегодной профессиональной премии в сфере российской недвижимости. В одиннадцатый раз это событие объединило ярких представителей отрасли — всего 250 экспертов из разных регионов.

Награды участникам присуждались в 33 номинациях, среди которых —«Рэлтор года», «Девелопер года», «Персона года». Для определения победителей по позициям жюри премии — опытные и влиятельные профессионалы недвижимости — проводили многоэтапную экспертизу.

Компания «Этажи» стала победителем в номинации «Риэлтор года». При выборе лидера оценивались качество услуг, объемы продаж в новостройках, также учитывались достижения компании.

«Рынок недвижимости меняется, становится более безопасным, прозрачным для клиента. Мы задаем вектор этим изменениям в риэлторском бизнесе. Высокая оценка профессиональным сообществом подтверждает, что мы движемся в верном направлении. Сейчас мы сконцентрированы на повышении качества работы с клиентом и развитии IT-технологий в сфере недвижимости», — поделился директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Компания «Этажи» на рынке недвижимости действует с 2000 года. Свой путь она начинала в Тюмени, где и по сей день располагается головной офис, а представительства открыты более чем в 90 городах России и за рубежом. Франчайзинговая сеть активно развивается с 2012 года и входит в тройку лучших франшиз России по данным федерального портала Beboss.

В работе с клиентами «Этажи» реализуют комплексный подход, который включает в себя решение всех проблем клиента: обеспечение безопасности сделки, экономию денег и времени. По всей стране среди партнеров компании более 1000 застройщиков и банков, что позволяет предоставлять клиентам уникальные предложения и качественные сервисы. По итогам 2018 ипотечный сервис компании признан ведущими банками лучшим в России. Банк ВТБ признал компанию крупнейшим партнером, а Сбербанк отметил лучшие результаты компании по количеству выданных ипотечных кредитов.