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​Новые правила для застройщиков: что будет с ценами?

С 1 июля 2019 года изменились правила долевого строительства. Теперь строительные компании должны открыть в банке эскроу-счет, на который покупатели будут переводить деньги. Банк в свою очередь замораживает эти финансовые средства до тех пор, пока застройщик не сдаст жилье в эксплуатацию.

Надежно как в сейфе!

Принятые изменения в долевом строительстве должны защитить дольщиков от возможной потери своих средств и рынок первичного жилья станет безопаснее. Однако это не единственное изменение, которое произойдет. Теперь застройщики обязаны брать кредиты или строиться за свой счет. Кроме того, банк берёт у застройщика процент за обслуживание эскроу-счета, который будет зависеть от ряда показателей. Ожидаемо, что процесс строительства станет дороже и отразится на конечной стоимости готового жилья.

Поднимутся ли цены на жилье?

«Нельзя сказать однозначно, какими будут последствия реформы долевого строительства. Обеспечение безопасности на рынке вместе с ожидаемым снижением ипотечных ставок может вызвать повышение спроса на новостройки. С другой стороны, в связи с переходом на новую систему финансирования, у застройщиков появятся дополнительные расходы на строительство, которые они могут заложить в конечную стоимость недвижимости. Это станет причиной для повышения стоимости на новостройки», - комментирует Ирина Емелина, специалист департамента новостроек компании «Этажи» в г. Сургут.

По мнению эксперта, объемы строительства в ближайшем будущем, вероятно, снизятся, так как некоторые компании не захотят, или не смогут работать по новым правилам и уйдут с рынка. Дальнейшее развитие событий зависит от многих факторов. Например, если ставки по ипотеке будут снижаться, то возникнет высокий спрос на жилье, что может вызвать дефицит выгодных предложений от застройщиков. Это все создаст благоприятные и комфортные условия для самих застройщиков, которые в этом случае не будут гнаться за сроками сдачи объектов и смогут сосредоточиться именно на качестве. Если же экономическая ситуация будет неблагоприятной, то ее последствия разовьются совершенно другим образом.

Стоит ли сейчас покупать квартиру в новостройке?

На сегодня складывается оптимальная ситуация для покупки квартиры в новостройке. Ипотечные ставки снижаются, однако стоит поторопиться, пока застройщики не начали поднимать цены на квадратные метра. Покупка станет еще выгоднее, если оформить ипотеку с процентной ставкой ниже, чем в банке. Например, эксклюзивные условия для клиентов компании «Этажи» предлагает банк ВТБ - скидка 0,5%* на ипотечную ставку. Специалисты «Этажей» помогут собрать пакет документов, заполнить и отправить заявку. Таким образом можно сэкономить не только деньги, но и время.


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Сегодня в 17:27, просмотров: 82, комментариев: 0


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