​Расширяйте пространство для своей семьи с ипотекой под 5% годовых

Купите квартиру в жилом комплексе «Новые ключи» на новых условиях.

В вашей семье с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок? Поздравляем! Пора расширять жилплощадь! Сегодня можно оформить ипотеку с господдержкой на покупку первичного жилья. Федеральный банк предлагает особые условия для кредита. Процентная ставка составит всего 5% на весь период кредитования! Интересное предложение для тех, кто готов к переезду.

Условия для участия в акции более, чем привлекательные: минимальный платеж – от 20%. Срок кредитования может быть до 30 лет, что позволяет комфортно спланировать платежи.

При стоимости двухкомнатной квартиры 4,6 млн. рублей и сроком кредита 30 лет разница в переплате между средней и льготной ставкой составит более 5 млн. рублей!

Ознакомиться со всеми условиями можно в офисе продаж жилого комплекса «Новые ключи» по адресу: ул. Крылова, 53/4.

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