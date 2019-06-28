​Эскроу – надежный механизм, стимулирующий рост спроса на новостройки

11 июня Брусника приняла участие в совещании Аппарата Правительства РФ, состоявшемся в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ), под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко. Участники совещания – Министр строительства и ЖКХ РФ В. Якушев, заместитель Министра финансов А. Моисеев, заместитель Председателя Банка России О.Полякова и руководители девелоперских компаний страны – обсудили переход на финансирование строительства жилья с применением счетов эскроу.

По новым правилам при покупке квартиры по договору долевого участия клиент открывает специальный эскроу-счёт. Открыть счёт можно в банке, который предоставляет застройщику проектное финансирование – целевой кредит на строительство дома. Покупатель квартиры, застройщик и банк заключают трёхсторонний договор об открытии специального счёта эскроу. Деньги будущих собственников жилья застройщик не сможет использовать до момента сдачи дома: они будут храниться у банка, который выступает гарантом сделки. Данные изменения защитят дольщиков от недобросовестных застройщиков.

Принципиальным в новой схеме является то, что застройщик будет реализовывать проекты либо из собственных средств, либо за счет средств банка, а деньги будущих собственников останутся нетронутыми до момента ввода дома в эксплуатацию и регистрации в Росреестре. Только после этого банк и застройщик смогут получить доступ к деньгам дольщиков: банк погасит целевой кредит и проценты, а застройщик получит оставшуюся часть средств от реализации квартир. При этом строительный проект должен быть достроен точно в срок, независимо от продаж.

Весь прошлый год Брусника поддерживала эту ключевую инициативу государства по усилению контроля в сфере жилищного строительства: принимала активное участие в рабочих группах Минстроя РФ, НОЗы и других отраслевых институтов. В процессе работы таких групп выявлялись противоречия и предлагались инструменты их устранения, которые в последующем нашли отражение в поправках к 214-ФЗ и подзаконных нормативных актах. Также была проделана внутренняя работы по адаптации бизнес-процессов компании под обновленные требования законодательства.

«НОСТРОЙ сегодня – организация, которая объединяет все СРО страны и всех застройщиков. Вы – главные эксперты. Мы на вас опираемся, поэтому здесь у вас и собрались», сказал В.Л. Мутко в завершение встречи. Он также отметил, что новый механизм финансирования должен защитить покупателей от рисков.

Слова Заместителя Председателя Правительства подтверждает и председатель комитета по строительству «Опоры России», уполномоченный по защите прав предпринимателей в строительной отрасли Дмитрий Котровский. Он отмечает, что главным в новом механизме является гарантия сохранности денежных средств покупателя, который «гарантированно получит купленное жилье». Он также добавил, что рамках комплексных проектов государства, направленных на доступность жилья в России, это окажет положительный эффект на рост спроса населения.