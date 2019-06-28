​Пошаговая инструкция: как продать загородную недвижимость

Самостоятельная продажа дома или земельного участка может затянуться на неопределенное время (бывает, что процесс длится несколько лет). Так происходит потому, что рынок недвижимости переполнен. Из-за этого покупатели предпочитают экономить время и силы, обратившись к специалистам по недвижимости. Рассказываем, какие шаги нужно сделать, чтобы быстро продать дом, земельный участок или дачу.

Шаг 1. Подписание агентского договора

Когда вы обращаетесь в компанию «Этажи», то вам предлагают подписать агентский договор. Многих продавцов такой подход пугает, хотя этот документ больше защищает клиента. В договоре говорится, что компания обязуется искать для вас покупателя, организовывать показы, вести переговоры с обеими сторонами, консультировать по необходимому пакету документов, подготовить предварительный и/или основной договор по сделке. Также в договоре написано, сколько вам нужно будет заплатить за услуги компании, если специалист по недвижимости найдет для вас клиента и сделка совершится.

Стоимость услуг для продавца загородной недвижимости:

39 000 рублей (если объект стоит до 500 000 рублей);

49 000 рублей (если объект стоит от 501 000 до 1 000 000 рублей);

29 000 рублей + 1% от стоимости объекта но, не менее 60 000 рублей (если объект стоит больше 1 001 000 рублей).

Помните, вы оплачиваете услуги только после сдачи документов на регистрацию перехода права собственности. То есть если вы подписали агентский договор, но сделка не состоялась (например, покупателю не одобрили ипотеку), то вы не будете платить.

Шаг 2. Фотографирование объекта

После того как вы подпишете договор с компанией, специалист по недвижимости приедет и посмотрит ваши владения. Это нужно для того, чтобы узнать все подробности и нюансы объекта, а затем в деталях рассказать покупателю о вашей недвижимости. Кроме того, специалист по недвижимости сделает фотографии и внесет их базу. Затем специалист «Этажей» начнет искать для вас покупателей.

Шаг 3. Подготовка документов

Пока специалист по недвижимости ищет покупателя, нужно начинать собирать документы. Если вы хотите продать свою недвижимость быстро и без сопутствующих проблем, то готовиться к продаже лучше за 2 месяца до планируемого времени сделки. Часто клиенты не могут ждать, пока вы получите все справки, проведете межевание, особенно если на покупку недвижимости берется кредит.

Шаг 4. Подготовка к продаже дома и участка

Пока собираете документы, не забудьте о самой недвижимости. Наведите порядок в доме: выбросите или вывезите все ненужные вещи, вымойте окна, пол, плинтусы, протрите пыль. Если есть возможность и необходимость, то обновите ремонт. Проследите, чтобы не было протечек и других неполадок.

Избавьтесь от мусора на участке, уберите сухие ветки и лишние вещи. Важно, чтобы территория выглядела чисто. Захламленный участок не просто отталкивает покупателя на эмоциональном уровне, но еще и снижает стоимость всего объекта. Клиент будет думать только о том, сколько времени сил и денег уйдет, чтобы разобрать и вывезти весь мусор.

Шаг 5. Сделка

Процесс сбора отнимает много времени, если не все бумаги продавца в порядке. А сама сделка проходит быстро и по стандартной процедуре.