​Покупка квартиры в новостройке: что нужно знать молодой семье?

Лето – пора свадеб, а после – покупок квартир. Такие традиции. Молодая семья предпочитает покупать жилье в новостройке, а это факт.

Наш материал расскажет, что нужно знать, чтобы купить квартиру без переплат и с максимальной экономией. Но для начала хотим разрушить существующий миф о покупке квартиры: «свяжешься с риелторской компанией — переплатишь». Интересный факт, что максимальная выгода при покупке квартиры в Сургуте через такую компанию составила 500 тысяч рублей.

Рассмотрим, из чего складывается экономия:

Экономия времени. Сколько вам понадобится месяцев, чтобы выбрать «свою» квартиру из существующих 2200 предложений в новостройках города? Статистика компании «Этажи» говорит: при работе с экспертом в 9 случаях из 10 клиент покупает квартиру из первого десятка подобранных для него предложений. Это значит, что специалист по недвижимости сработал на совесть и подобрал квартиру по запросу клиента.

Сколько вам понадобится месяцев, чтобы выбрать «свою» квартиру из существующих 2200 предложений в новостройках города? Статистика компании «Этажи» говорит: при работе с экспертом в 9 случаях из 10 клиент покупает квартиру из первого десятка подобранных для него предложений. Это значит, что специалист по недвижимости сработал на совесть и подобрал квартиру по запросу клиента. Экономия денег. Стоимость услуг компании для клиента, покупающего новостройку — 0 рублей. Очевидная выгода — все услуг компании бесплатны, а срок оформления документов, благодаря помощи профессионалов, минимальный.

Лучшие условия по ипотеке. В 90% покупок молодая семья приобретает жилье в ипотеку. Ситуации у покупателей бывают разные, но с «Этажами» одобрение ипотеки возможно даже в самых сложных случаях, потому что компания работает со множеством банков-партнеров и вашу заявку, при необходимости, рассмотрит каждый. Бонусом будет то, что у некоторых банков есть специальные программы для клиентов «Этажей», например, скидка по ипотеке в размере — 0,5% от базовой ставки банка ВТБ.

Уникальные предложения. Еще у компании могут быть в наличии квартиры от подрядчиков. У таких квартир есть свои плюсы. Во-первых, они дешевле: подрядчики готовы сделать дополнительные скидки, чтобы скорее продать квартиры. Во-вторых, эти квартиры — дополнительный выбор, которого нет у застройщика (как только квартирой расплатились с подрядчиков, она пропадает из ассортимента застройщика).

Самостоятельный платит дважды. Экономия должна быть безопасной. Только компании, которые специализируются на продаже квартир, могут знать все нюансы сделки. В России каждая 200-ая сделка с недвижимостью признается недействительной. Чтобы не попасть в печальную статистику, воспользуйтесь бесплатной программой «Гарантия безопасности сделки» от компании «Этажи»

Все эти преимущества имеют подтверждения в цифрах. В среднем 170 тысяч рублей помогает сэкономить каждому клиенту специалист по недвижимости, за услуги которого даже не нужно платить.