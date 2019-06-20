​Закрой форточку!

435 рублей 10 копеек составила бы сумма в расчетках за тепло в двухкомнатной квартире площадью более 77 квадратных метров с 23 января по 14 февраля текущего года, когда средняя температура воздуха составляла -24.4 градуса. 294 рубля 70 копеек – в однокомнатной площадью 52,8 кв метров. Это – результаты эксперимента главного теплоэнергетика Сибпромстроя Сергея Фомкина, который он проводил нынешней зимой в квартирах одного из домов в построенном компанией ЖК «Дорожный».

Для сравнения – отопление трехкомнатной квартиры площадью 75,6 кв метров в стандартном доме ленпроекта в феврале обошлось моей семье в три тысячи рублей с лишним.

Впрочем, утверждать, что жители Дорожного платят за тепло в восемь раз меньше, чем жильцы абсолютного большинства сургутских квартир, некорректно.

- Не в восемь раз. Скорее, в шесть. В же не помните точные цифры в вашей расчетке? Да и я вывел итог за 21 день, за полный месяц сумма получилась бы побольше – около 550 р, - исправил мои подсчеты эксперт. – К тому же 435,1 р за 77 «квадратов» и 294,7 р за 53 - это минимальный показатель, которого нам удалось добиться, благодаря использованию термоголовок RTR&М30. С другими видами головок результаты скромнее.

По мне, скромнее не результаты, которые показали при использовании термоголовки RTR7080 и RA/RTR: 666,4р и 550,8 р за «двушку» и 451,4р и 373 р за «однушку» соответственно. Скромничает сам теплоэнергетик. В эксперименте участвовали также квартиры ЖК «Дорожный», на батареях в которых оборудование не стояло вовсе.

И результат тоже впечатляет: за обогрев двухкомнатной квартиры за три недели «накапало» 754, 5 рублей, однокомнатной – 511. В четыре с лишним раза меньше, чем за отопление жилья в стандартном доме! Да и это при условии, если бы дома в ЖК «Дорожный» отапливались от системы ГТС. В реальности же итоги эксперимента еще интереснее.

Дело в том, что ЖК «Дорожный» не на централизованном отоплении, а на электрическом, что значительно снижает стоимость затрат за гигакалорию. Кроме того, участники эксперимента по максимуму использовали основное предназначение термоголовок.

- По российским нормам, средняя температура в квартирах должна составлять около 20 градусов. Плюс-минус несколько градусов в зависимости от назначения помещения. Назначение термоголовки – поддержание комфортной температуры в помещении и ее регулирование по мере необходимости, - пояснил

Сергей Фомкин. – Управлять термоголовкой очень просто, но большинство людей продолжает регулировать температуру в своих квартирах с помощью форточек, обогревая улицу. А это не только гарантированный насморк от сквозняков. Но и более ощутимый (по сравнению с разумной эксплуатацией жилья) убыток после получения платежки за ЖКУ.

Базовые комплекты оборудования, позволяющего регулировать температуру в помещении и, соответственно, стоимость коммунальной услуги, с 2014 года устанавливаются в каждом новом доме, а также в домах после капитального ремонта. Но, как ни странно, пользуются возможностями технологий энергосбережения далеко не все.

- Внедрение самых современных технологий помогло нам достигнуть определенного уровня в энергосбережении, но дальнейшее снижение расходов энергии на отопление возможно только в том случае, если вопросом озадачится сам потребитель, - считает Сергей Фомкин. – Ни коммунальщики, ни энергетики, ни застройщик тут уже ему не помогут. Они просто не имеют права по своей инициативе что-то делать в помещении, ставшем собственностью жильца.

Лично я капитальный ремонт в своем доме жду с нетерпением. В том числе и потому, что в дальнейшем смогу контролировать расходы за ЖКУ, из которых отопление съедает львиную долю. И искренне не понимаю - почему часть из жителей новых домов не пользуются технологическими возможностями, за которые и платить не надо – идут в базовом комплекте. Лень разобраться? Или просто человеку не хочется лишать себя возможности искать и находить виноватых в своих проблемах, в частности – высоких тарифах за ЖКУ.

Кстати: Чтобы поддерживать температуру в квартире на уровне + 18 градусов, требуется в два раза меньше тепловой энергии, чем для нагрева воздуха в помещении до + 26.

*Эксперимент проводился с 23 января по 14 февраля в четырехэтажном жилом доме в ЖК «Дорожный». Для создания равных условий все замеры проводились на втором этаже. Суть эксперимента: сравнить расходы теплоэнергии на отопление квартир, создав четыре ситуации: использование нагревательных приборов без термоголовки, с термоголовками RTRW 7080 с жидкостным температурным датчиком, с термоголовками RA/RTRсо встроенным газозаполненным датчиком, с термоголовками DanfossEcoRTR&M30 с термостатическим программируемым элементом.