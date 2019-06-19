​Как сделать дополнительную комнату в новой квартире без доплат: функционал и преимущество теплых лоджий

Компания «Брусника» внедрила инновацию в домах 3 и 4 квартала «Новин», благодаря которой скучный и холодный балкон стал полноценной частью квартиры.

Мы привыкли, что балкон в квартире, даже если большой, - это нежилое помещение, где можно лишь складировать ненужный хлам. Но он может стать отдельной комнатой, дополнительным пространством для посиделок с друзьями, игр с детьми, работы или занятий спортом. Главное – обустроить его так, чтобы время там можно было проводить в любой сезон года.

«Брусника» постоянно изучает опыт проживания людей и ищет решения, которые сделают квартиры уютными и удобными для жизни без дополнительного ремонта со стороны хозяев. Новое техническое решение, внедренное в возводимых домах 3 и 4 квартала «Новин», — теплые лоджии, спроектированные в кухне-гостиной и спальне.

Инновация застройщика заключается в том, что часть комнаты в квартире отделена гипсокартонной стеной с окном и балконной дверью – это часть теплого контура дома. Тут же стоит радиатор, благодаря которому температура в комнате и на лоджии держится одинаковая. Также комфортный климат позволяет поддерживать установленный на балконе двухкамерный стеклопакет с тройным остеклением.

На лоджии будет сделано финишное покрытие пола, которое должно стать продолжением комнаты – это может быть ламинат или плитка. Ко всему прочему, благодаря большим окнам на лоджии в квартире становится много естественного света.

С таким подходом балкон превращается в полноценную, хоть и не очень большую комнату. Ее с легкостью можно превратить в рабочий кабинет, поставив стол со стулом и стеллаж для документов, или даже организовать небольшую библиотеку. Лоджия может стать и дополнительной детской комнатой, где малыши смогут играть и летом, и зимой.

Теплый балкон, спроектированный в кухне-гостиной, может превратиться в мини-столовую, где можно будет встречать рассвет за чашкой кофе или ужинать всей семьей, наслаждаясь видом из окна.

Здесь можно установить шкафы для одежды или полки для домашней утвари и инструментов, стеллажи и полки для цветов и даже небольших клумб, где можно выращивать зелень для приготовления блюд. Кроме того, теплая лоджия может стать местом для утренней зарядки, занятий йогой, на велотренажере или беговой дорожке.

О тех, кто беспокоится, что негде будет хранить ненужные или сезонные вещи, которые можно было бы разместить на балконе, компания «Брусника» позаботилась заранее: в домах квартала «Новин» на цокольном этаже с отдельным входом спроектированы кладовые помещения, которыми свободно могут пользоваться жители.

Оценить все преимущества планировочных и технических решений Брусники, можно записавшись на бесплатную экскурсию. Приходите всей семьей!

Офис продаж Брусники в Сургуте: Югорский тракт 2/1. Дополнительная информация по телефону: +7 (3462) 44-20-56.