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​Как выбрать надежного застройщика и купить квартиру в новостройке?

Выбирая квартиру, хочется видеть будущее жилье комфортным и современным. Но не менее важно выбрать надежного застройщика. Сегодня на рынке жилья происходят изменения. Что важно знать о них будущему покупателю? Какой застройщик считается надежным?

С 1 июля вступают в силу изменения к закону 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...». Это основной нормативный документ, который регулирует деятельность застройщиков в нашей стране. Согласно новым поправкам, компании-застройщики обязаны при расчетах с клиентами использовать эскроу-счета.

Это значит, что строительство жилых объектов переходит на новую систему проектного финансирования. То есть, деньги будущих собственников жилья застройщик не сможет использовать до момента сдачи дома: они будут храниться у банка, который выступает гарантом сделки. Данные изменения защитят дольщиков от недобросовестных застройщиков.

Принципиальным в новой схеме является то, что застройщик будет реализовывать проекты либо из собственных средств, либо за счет средств банка, а деньги будущих собственников останутся нетронутыми до момента ввода дома в эксплуатацию и регистрации в Росреестре. Только после этого банк и застройщик смогут получить доступ к деньгам дольщиков: банк погасит целевой кредит и проценты, а застройщик получит оставшуюся часть средств от реализации квартир. При этом строительный проект должен быть достроен точно в срок, независимо от продаж.

Компания Брусника первой запустила новый механизм расчетов с использованием счетов эскроу совместно со Сбербанк РФ. Покупатель будет совершать сделку по новой форме договора долевого участия, в которой будет указано, что он вносит деньги на специализированный банковский счет эскроу. Для дольщика же это гарантирует защиту его денег надежным банковским механизмом.

Для строительства дома №4 квартала «Новин» в Сургуте Сбербанк открыл девелоперской компании кредитную линию. Целевой кредит Сбербанк РФ покрывает более 80% всех затрат на строительство Дома 4 квартала «Новин». Остальные средства на реализацию проекта Брусника инвестировала из собственных средств.

Держать ситуацию под контролем и достойно выполнять обязанности перед дольщиками компании Брусника помогают четкая система планирования и отлаженные рабочие процессы на каждом этапе. Кроме того, большое внимание в компании уделяется инновациям, более технологичной организации производства, цифровизации коммуникаций, улучшению качества сервиса покупки.

Реализация проекта кварта «Новин» осуществляется в строгом соответствии с нормами 214-ФЗ, включая все изменения в законе. Это дает 100% гарантию вложенных дольщиком средств, своевременное строительство жилого дома и исключение каких-либо финансовых рисков.

Подобный подход, реализуемый компанией Брусника, будет способствовать повышению доверия со стороны потенциальных клиентов – дольщиков и других участников рынка.

Брусника – российская девелоперская компания. Работает на рынке с 2004 года. Входит в ТОП-20 лидеров отрасли, согласно рейтингу Национального объединения застройщиков жилья, который охватывает почти 3 тысячи строительных компаний. Компания строит дома в пяти регионах России. Это Сургут, Москва, Тюмень, Екатеринбург и Новосибирск. Каждый год мы строим и продаем около 5 000 квартир для российских семей.

В Сургуте Брусника реализует проект – квартал «Новин». Уже сданы в срок Дома 1 и 2, в настоящий момент идет строительство Домов 3 и 4.

Реализация проекта – квартал «Новин» осуществляется в строгом соответствии с нормами 214-ФЗ. Это дает 100% гарантию вложенных дольщиками средств, своевременное строительство жилых домов и исключение каких-либо финансовых рисков.

Чтобы оценить качество строительства, запишитесь на бесплатную экскурсию и посетите квартал «Новин» в Сургуте: Югорский тракт 2/1, тел. +7 (3462) 44-20-56.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 255, комментариев: 2


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Комментарии:
Сергей
не нравится
Сегодня в 15:50
Я покупал квартиру без всяких эксроу. Все построили. Да, наверное это безопаснее. Но вижу в этом выгоду только для банка - и клиент и застройщик дважды платят банку - один тянет ипотеку, второй кредит на стройку дома.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 16:48
"Эскроу" будет развивать "вторичный рынок"жилья.Купил,зашел,живи,плати!

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