​Дом у моря — ближе, чем кажется!

Как часто мы слышим, жить у моря – мечта! Это и возможность укрепить здоровье, и просто познать жизнь под другим углом, сменить городские пейзажи на морское побережье, где единственный ночной шум – это плеск волн. Жизнь у моря ощутимо сэкономит бюджет на отдых, ведь то, к чему стремятся миллионы людей во время отпуска, находится прямо под окнами круглый год!

Что влияет на выбор жилья? Инфраструктура и развитие транспортной сети, климат и экологичность территории, удаленность от моря. Значение имеет качество, тип жилья и, разумеется, площадь. Отсюда вытекает самое главное – цена. Сколько же стоит мечта – дом у моря?

Краснодар - один из самых популярных городов на юге России для миграции. Здесь не только есть работа, не зависящая от сезонности как во многих курортных городах, главным конкурентным преимуществом является климат. Короткая и теплая зима сменяется ранней весной, переходящей в длительное жаркое лето. Осень наступает поздно, «бархатный сезон» длится до конца октября. Поэтому с точки зрения стоимости жилья этот город называют одним из самых недооцененных на юге России. По данным компании «Этажи» средняя площадь квартир, приобретаемых в Краснодаре, равна 43 кв.м. Стоимость 1 кв.м. на вторичном рынке - 59 862 руб./кв.м. Выходит, что средняя цена приобретаемых квартир в Краснодаре — 2 600 000 руб.

Средняя стоимость 1 кв.м жилья в Краснодаре — 59 862 руб./кв.м, в Анапе – 69 043 руб./кв.м, в Новороссийске – 61 756 руб./кв.м, в Сочи – 118 511 руб./кв.м, в Севастополе – 92 000 руб./кв.м.

Краснодар сложно назвать морским городом, из-за удаленности от Черного моря. Но входящий в состав Краснодарского края Новороссийск располагается как раз у побережья Цемесской бухты. Он является крупнейшим промышленным и торговым центром на юге России. Именно сюда приезжают за крупными покупками жители Анапы, Туапсе, Геленджика и краснодарских поселков. Гости Новороссийска отмечают гостеприимство и благоприятное отношение со стороны местных жителей. Как и везде, стоимость жилья зависит от развитости инфраструктуры, которая, надо заметить, активно развивается. По данным компании «Этажи» средняя стоимость 1 кв.м жилья в Новороссийске равна 61 756 руб./кв.м. Таким образом однокомнатная квартира на вторичном рынке обойдется вам в 2 500 000 руб.

Ещё одним городом на побережье Черного моря, который прекрасно подходит для переезда является Севастополь. Город-герой с богатой историей, развитой инфраструктурой и умеренным климатом. За городом много просто красивых мест, которые обязательно стоит посетить. Цены на недвижимости уменьшаются пропорционально удаленности от центра, единственным исключением является Балаклава - курортная зона с уютными пляжами, окруженная горами, цены на недвижимость здесь соответствующие. Средняя стоимость квадратного метра в Севастополе - 92 000 рублей.

Самым привлекательным для начала новой жизни многие считают город Сочи. Здесь есть все: мягкий субтропический климат, красивая природа и хорошая экология, развитая инфраструктура, доставшаяся городу после Олимпиады 2014 года. Отсюда и соответствующая цена за 1 кв.м. жилья – 118 511 руб./кв.м.

Примерная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Краснодаре — 2 600 000 руб., в Анапе — 3 200 000 руб, в Новороссийске – 2 500 000 руб.

Анапа, пусть и не может похвастаться такой инфраструктурой как Сочи, но тоже входит в число популярных для переезда городов. Здесь более 280 дней в году ясная погода! Средняя стоимость за 1 кв.м. жилья равна 69 043 руб./кв.м, следовательно однокомнатную квартиру можно купить примерно за 3 200 000 руб.

«Чем привлекательнее город для переезда, тем активнее там развивается рынок недвижимости. Например, в Краснодаре в сегменте вторичного жилья в апреле 2019 года стало на 8,6% объектов больше, чем в марте этого же года. В Анапе за тот же период число предложений увеличилось на 2,7%, в Новороссийске – на 8,9%», — комментирует Андрей Гедеон, специалист межрегионального направления компании «Этажи» в г. Сургуте.

Когда город для переезда выбран, специалисты «Этажей» помогают провести сделку максимально удобным для клиента способом. При сотрудничестве с «Этажами» можно оформить доверенность на специалиста по недвижимости и получить гарантию от компании, что процесс совершения сделки пройдет безопасно и юридически верно. И все, можно больше не беспокоиться о квартирном вопросе. Специалист компании оформит документы самостоятельно, вам останется только переехать в новую квартиру. Можно даже одновременно продать квартиру в одном городе и купить в другом! Если требуется привлечь ипотечные средства, то заявка в банки также может быть подана в электронном виде, как по действующему адресу регистрации, так и по предполагаемому месту жительства.

Если квартира у моря не рассматривается как постоянное жилье, то она может стать источником неплохого дохода. Допустим, в Краснодаре сдать однокомнатную квартиру можно за 13 889 рублей. Значит, средняя по площади однокомнатная квартира, отданная в аренду, окупится за 13 лет. Аналогично в Анапе срок окупаемости будет равен 12 годам.

В это сложно поверить, но квартиру у моря можно даже выиграть! Уже шестой год подряд компания «Этажи» проводит розыгрыш «Квартира в подарок» и каждый раз находятся счастливые обладатели заветных квадратных метров в одном из южных городов России. В акции участвуют клиенты «Этажей», оформившие сделку купли-продажи или аренды с компанией в течение года. Традиционно итоги акции подводят в конце января, когда особенно хочется лета и тепла, стоит поторопиться, шанс выиграть есть у каждого.