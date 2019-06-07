Брусника становится единой федеральной девелоперской компанией

С 1 июля 2019 года в России вступают в силу новые нормы Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ.

Это основной нормативный документ, который регулирует деятельность застройщиков в нашей стране. Согласно новой редакции закона, с 1 июля 2019 года компании-застройщики обязаны при расчетах с клиентами использовать эскроу-счета.

Эти изменения защитят дольщиков от неблагонадежных застройщиков. Строительство жилых домов как правило будет осуществляться при проектном финансировании банков, т.е. целевом кредите. Банки будут строго следить, куда застройщик тратит деньги, контролировать это будет Центробанк. Подозрительные операции по счету не проведут, а застройщика в случае нарушений ожидает проверка.

Средства, вкладываемые дольщиком, будут застрахованы и будут храниться на специальном банковском счете (счете эскроу) до момента ввода дома в эксплуатацию и регистрации права собственности в отношении первого объекта долевого строительства в Росреестре. Только после этого банк и застройщик смогут получить доступ к деньгам дольщиков: банк погасит целевой кредит и проценты, а застройщик получит оставшуюся часть средств от реализации квартир.

Для соответствия новым нормам и требованиям 214-ФЗ, а также выстраивания новой эффективной организационной структуры в компании Брусника начинается реорганизация. Все региональные компании будут объединены в единую компанию с единым юридическим лицом – Общество с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» (ООО «Брусника»).

Процесс консолидации позволит компании Брусника выстраивать более эффективную работу по всем направлениям текущей деятельности. В каждом из пяти городов присутствия, в каждом проекте мы получаем ценный опыт, который затем изучаем и применяем в новых стройках. Это позволяет нам оставаться лидерами рынка в области качества, надёжности и инноваций в сфере проектирования и строительства жилых домов, а также предоставления безопасного и удобного сервиса покупки.

Все обязательства ООО «Брусника. Сургут» по ранее заключенным договорам, в том числе договорам участия в долевом строительстве, будут полностью выполнены ООО «Брусника», в соответствии с условиями данных договоров.

Подобный подход, который реализует компания Брусника, будет способствовать повышению доверия со стороны потенциальных клиентов – дольщиков и других участников рынка.

Брусника – российская девелоперская компания. Работает на рынке с 2004 года. Входит в ТОП-20 лидеров отрасли, согласно рейтингу Национального объединения застройщиков жилья, который охватывает почти 3 тысячи строительных компаний. Компания строит дома в пяти регионах России. Это Сургут, Москва, Тюмень, Екатеринбург и Новосибирск. Каждый год мы строим и продаем около 5 000 квартир для российских семей.

В Сургуте Брусника реализует проект – квартал «Новин». Уже сданы в срок Дома 1 и 2, и сейчас идет строительство Домов 3 и 4. За прогрессом строительства можно наблюдать в альбомах в официальной группе «Вконтакте» или на официальном сайте компании.

Реализация проекта – квартал «Новин» осуществляется в строгом соответствии с нормами 214-ФЗ. Это дает 100% гарантию вложенных дольщиком средств, своевременное строительство жилого дома и исключение каких-либо финансовых рисков.