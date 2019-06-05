​Рефинансировать кредит? Реальные выгоды и подводные камни

Платежи по ипотеке съедают львиную долю семейного бюджета? Рефинансирование поможет снизить процентную ставку, увеличить сумму, заменить несколько мелких займов одним. Но всегда ли выгодно оформлять новый кредит, чтобы погасить старый?

Для того чтобы получить рефинансирование не обязательно обращаться в банк, в котором вы оформляли ипотеку. Можно выбрать любой другой банк. На сбор документов и оформление займа потребуется около 1,5 месяцев.

Когда выгодно делать рефинансирование?

Процентная ставка снизилась минимум на 0,5%.

Вы хотите продать квартиру, но не можете этого сделать, поскольку она в залоге у банка.

Ипотека оформлена в валюте, и вы хотите снять зависимость от колебания курса.

Из числа созаемщиков нужно исключить человека, у которого нет права собственности на недвижимость.

Когда от рефинансирования кредита лучше отказаться?

Получение нового займа влечет большие расходы (на оформление справок, оценку недвижимости, страховку).

При аннуитетной схеме погашения задолженности, если вы уже выплатили больше 50% суммы. В таком случае вам придется повторно выплачивать проценты.

Давайте разберем на примере.

«Допустим, у вас оформлена ипотека под 12,5%, и вам осталось вернуть банку 1 млн. руб. за 8 лет, - рассуждает Лилия Петухова, ведущий специалист по ипотечному кредитования компании "Этажи" в г. Сургуте, - оформление документов обойдется примерно в 30 000 рублей. Если внести эту сумму в счет погашения действующей ипотеки, вы сэкономите на процентах 70 тыс. руб. При рефинансировании такую выгоду можно получить только при снижении процентной ставки до 11,9%».

Банк может отказать в рефинансировании. В основном, это случается, если у клиента плохая кредитная история, доход изменился в меньшую сторону, жилье стало дешевле. Есть и другие причины, например, отказ органов опеки на передачу доли в квартире в залог, реструктуризация ипотеки и т.д.

«Чтобы разобраться, насколько оправдано рефинансирование ипотеки, можно использовать ипотечный калькулятор, - продолжает Лилия Петухова. - Если вы не можете разобраться самостоятельно или хотите убедиться, что рефинансирование действительно выгодно, то необходимо обратиться за помощью к «ипотечному специалисту». Наша компания помогает получить рефинансирование в любом банке. Программы подбираются индивидуально, под запросы конкретного клиента. Обычно мы предлагаем несколько вариантов, чтобы вы могли сравнить условия, выбрать самые выгодные. Наши специалисты помогают разобраться в особенностях программ рефинансирования, обойти подводные камни, оформляют документы и участвуют в решении других вопросов».