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Формула детской площадки, где хочется играть

Детские площадки в России перестают быть местом для штампов. Важным становится реализация разнообразных сценариев игры детьми разных возрастов. К такому выводу пришли специалисты девелоперской компании Брусника, проведя социальное исследование по детским площадкам в своих проектах.

Проектирование детских игровых пространств на общественных территориях и в городских кварталах основано на понимании природы детской игры. Игра — это свободная, спонтанная и самостоятельная деятельность детей, лишённая контроля и принуждения. Поэтому в создании детских площадок есть определённые ценности и принципы, которые повышают социальную, образовательную и коммуникативную функции того или иного объекта.

Брусника провела исследование детских площадок совместно с психологами архитектурно-ландшафтного бюро «AФА». Предметом исследования стало взаимодействие посетителей площадок с игровыми объектами, элементами ландшафта, озеленения и благоустройства на детских площадках Брусники в Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске.

Специалисты проанализировали проекты площадок и провели наблюдения за опытом использования игровых зон: 432 часа длилось наблюдение, в ходе которого происходило изучение игровых сценариев, анкетирование прошли 720 жителей Брусники (дети и взрослые).

По результатам исследования архитекторы Брусники совместно с психологами разработали формулу из 8 активностей, которые должны быть реализованы, чтобы площадка получила максимальную игровую ценность для детей. Это движение, игра, эксперимент, общение, сотрудничество, отдых, контакт с природой и риск. От степени удовлетворения этих активностей зависит качество игровой площадки. В таком пространстве ребёнок двигается, учится навыкам социального взаимодействия, отдыхает, развивает сенсорные системы и экологическое сознание, совершает осознанные рискованные действия.

Как правило большинство типовых игровых комплексов отвечают потребности движения для детей. Когда дети разных возрастов проходят площадку как «полосу препятствий» несколько раз, экспериментируют с движением на разных объектах, играют в подвижные игры, отдыхают и через непродолжительное время уходят с площадки. Чтобы дети развивались гармонично, им нужно не только двигаться, но и познавать мир, общаться, сотрудничать и взаимодействовать с природой. Для этого на детских площадках важно использовать не только хорошие и современные игровые объекты. Продуманный подбор покрытия, освещение, игровой ландшафт и озеленение, нестандартные малые архитектурные формы, грамотное возрастное зонирование усиливают игровую ценность площадки.

То есть неигровые элементы тоже обладают игровой ценностью и используются для игры. Например, во время исследования выяснилось, что искусственный газон и резиновое покрытие не так интересно детям, как галька, песок или щепа. На площадках, где рядом располагалось озеленение, дети чаще играли на газонах, им интересна природа.

В ходе исследования специалистам удалось доказать, что игровая площадка — это единый элемент, а не набор игрового оборудования, покрытий и элементов благоустройства. Нельзя ограничить создание игрового пространства выполнением одного условия. Чем насыщеннее сценарии игры, тем интереснее. Само игровое оборудование на площадке — его размер, материал, расположение, тоже имеет значение. Например, не популярны дубли оборудования, которые не создают условий игры, расположение качалок для малышей вне игрового сценария и в зоне движения старших детей снижает их востребованность.

Первым пилотным проектом, который Брусника реализовала с учётом нового подхода, стала детская площадка в «Первом квартале» в Москве. Вместо искусственных покрытий здесь применили натуральную щепу. Такое решение можно увидеть на детской площадке в Измайловском парке (Москва), в Сочи Парке (Сочи) и в европейских общественных пространствах. Игровая ценность сыпучих покрытий для детей значительно выше, чем резиновое покрытие. Детям интересно перебирать щепу или камушки руками, набирать материал в ведёрки. Так в игре развивается мелкая моторика. Щепа на площадке натуральная. Она не обработана красителями или лаками — это экологически безопасный материал.

Кроме изменения типа покрытия, площадка имеет разнообразный зелёный ландшафт с буферами и нишами, световое и возрастное зонирование. Здесь смонтированы игровые элементы из натурального дерева: качеля-гнездо, скалодром, горка-лазалка, установлены перголы для защиты от солнца и шезлонги для отдыха.

Смысл нового подхода Брусники к созданию детских площадок заключается в формировании природного игрового ландшафта с учётом 8 основных активностей. Такое пространство наполнено деталями и природными материалами для преобразования, изучения, исследования — тех действий, которые развивают сенсорику, творчество, учат игре, самоопределению и проявлению инициативы. Оно интересно детям и взрослым. Однако взрослым может не всегда нравиться внешний вид такой площадки или её отдельных элементов, поскольку дети видят красоту иначе, а приоритет при проектировании и строительстве отдается именно их восприятию мира.

Материал подготовлен на основе исследований 9 детских площадок в Новосибирске, Тюмени и Екатеринбурге, проведенных бюро «AФA » и компанией Брусника в сезоны весна-лето 2018 года. Методология разработана кандидатом психологических наук, научным сотрудником центра игры и игрушки МГППУ Марией Соколовой и кандидатом психологических наук, доцентом кафедры психологии международного университета «Дубна» Инной Котляр.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 205, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:11
Молодцы, отлично!
Шувалова и Ко на экскурсии приглашайте, а то они правда думают, что детские площадки - это то аляпистое говно, что они поставили в сквере возле богатыря
Сергей
не нравится
Сегодня в 17:16
Класс! Ничего не скажешь

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