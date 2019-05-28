​Сибпромстрой реализует девелоперский проект в новом для Югры формате

Хотите квартиру в новом жилом комплексе на приватной охраняемой территории площадью 10 гектар с собственными спортивными и игровыми площадками, просторными парковками, цветниками, парковыми рекреациями, новыми школой и детским садом и даже собственным храмовым комплексом? При этом – по эконом-цене как на этапе покупки, так и в эксплуатации – с суммами в расчетках за ЖКУ на 30-40 процентов ниже, чем в среднем по городу. Думаю, многие на этот вопрос ответили бы положительно. Вот только таких предложений на рынке недвижимости региона до недавнего времени не было.

Теперь есть. Жилой комплекс нового формата от ведущего сургутского застройщика уже скоро начнет заселяться. Один из четырех введенных в эксплуатацию домов выкупила городская администрация под реализацию социальных программ. Квартиры еще в трех можно приобрести, обратившись в отдел продаж строительной компании по телефону 8 (3462) 600190.

Об удобстве и безопасности новой территории, жителями которой станут около тысячи семей, застройщик и муниципалитет задумались еще на этапе проектирования микрорайона. Благо, развернуться есть где. Площадь в десять гектар под строительство всего семи МКД - для Югры беспрецедентный случай. Так просторно в регионе еще никто не строил.

Решение застройщика остановиться на числе «семь» позволило отказаться от строительства подземных паркингов: мест для стоянки автотранспорта хватит и на придомовых территориях. Парковочные места размещены, в основном, по периметру ЖК - вдоль забора с двумя КПП, обеспечивающего безопасность и приватность территории. У каждого дома не только свой открытый паркинг, но и собственный спортивный городок, а также детская игровая площадка.

При этом обеспеченность каждого МКД собственными элементами общедомового имущества не разделяет жилкомплекс на сектора, а наоборот – объединяет: территории для прогулок и игр расположены внутри периметра из высоток жилого комплекса и образуют единое пространство.

"Наверное, это ностальгия по советским временам, - рассуждает директор проектного института компании «Сибпромстрой» Виктор Тараненко. – Очень хочется, чтобы отношения соседей, по крайней мере – детей, стали такими же, как в нашем детстве. Чтобы с футбольными турнирами – «дом на дом», другими играми. Помните – нас было домой не загнать. А сегодняшних детей – во двор не выгнать. Может, потому, что толком этих дворов и нет? Вот, решили исправить упущение".

Главными объединяющими элементами жилого комплекса со временем станут социальные объекты: школа и детский сад. Администрация города рассчитывает в 2021 году привлечь на строительство этих объектов средства из регионального бюджета по госпрограмме ХМАО-Югры «Развитие образования».

Второй детский сад, меньший по наполняемости и с другим источником финансирования, возможно, появится даже раньше. Его планирует открыть местный православный приход при храме, который Сибпрострой начал возводить на территории жилого комплекса на прошлой неделе. Идею построить церковь на «в сердце» ЖК горячо поддержал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел Фокин.

"На сегодняшний день только в Сургутской епархии возводится 40 церквей - в разной степени готовности. Мы стараемся сделать так, чтобы храмы были в шаговой доступности для наших прихожан. Поэтому такой подарок компании «Сибпромстрой» оказался «к месту» в полном смысле этого слова", - пояснил Владыка.

Теперь о том, где же расположено это место. Увы, но на родине компании – в Сургуте – получить условия для реализации такого проекта застройщику не удалось. Крупнейший муниципалитет Югры вообще в последние годы не продает участки под комплексную застройку. Не только в десять гектар – вообще никакие. Поэтому строительной компании и пришлось обратить внимание на соседний муниципалитет – Нефтеюганск. У этого города, гораздо меньшего по площади, количеству населения и бюджету, возможностей для развития жилищного строительства оказалось больше.

Кстати: Еще одно важное конкурентное преимущество нового микрорайона – его автономность от городских теплосетей. Теплом и водой ЖК обеспечивает себя самостоятельно: за счет электричества, что более удобно и экономично, что централизованное тепло- и водоснабжение