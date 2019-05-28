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​Агентство недвижимости №1 в России ищет новых партнеров на севере страны

Рынок франчайзинга в России активно развивается. За год он вырос на рекордные 19%, в начале 2019 — насчитывается уже более 2200 концепций, предлагающих открыть бизнес по франчайзинговой модели и этот список регулярно пополняется. В тройку лучших франшиз России по данным федерального портала Beboss вошла франчайзинговая модель компании «Этажи». На сегодняшний день офисы компании присутствуют более чем в 80 городах России и за рубежом.

Компания создала культуру безопасных расчетов на рынке недвижимости - «Этажи» первыми ввели финансовую ответственность перед клиентом по сделкам на рынке вторичного жилья в рамках программы «Гарантия безопасности сделок».

Особое место в развитии бренда «Этажи» занимают Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Офисы компании присутствуют в данных регионах уже не первый год и зарекомендовали себя в качестве надежных и безопасных при совершении сделок с недвижимостью.

«Этажи» в Сургуте успешно работают уже более 10 лет и каждая 3-я сделка с недвижимостью в городе проходит через офис компании, что, безусловно, говорит о высокой степени доверия клиентов. Между «Этажи» и партнером в городе ООО «Этажи-Сургут» было подписано соглашение, которое дает право последнему распоряжаться брендом на территории ХМАО и ЯНАО для поиска и привлечения новых франчайзи-партнеров.

«Это новый формат сотрудничества для нас, который предполагает большую ответственность. Мы уверены в своих силах, будем активно работать над расширением партнерской сети, что позволит повысить качество предоставляемых нашим клиентам услуг и расширить географию присутствия бренда», - говорит Виталий Орлов, руководитель компании “Этажи” в Сургуте .

Модель риэлторского бизнеса от «Этажей» можно успешно адаптировать на город любого масштаба: от небольшого населенного пункта до миллионника. Условия франшизы «Этажей» несколько отличаются от стандартных: здесь нет паушального и рекламных взносов, а роялти франчайзи-партнеры платят в первую очередь за поддержку и развитие их бизнеса от центрального офиса.

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Сегодня в 14:16, просмотров: 104, комментариев: 0


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