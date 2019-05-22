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​Время переезжать загород!

Сургутяне стали чаще делать выбор в пользу загородного жилья. Небольшие населенные пункты активно урбанизируются, развивается транспортная сеть и социальная инфраструктура. Специалисты отмечают, что переехать за черту города стремятся люди в возрасте 26-36 лет. При этом чаще всего покупают уже готовые дома.

По данным компании “Этажи” за последние 3 года динамика продаж земельных участков заметно снизилась, продажи готовых домов напротив набирают обороты. На сегодняшний день именно дома составляют порядка 38% от всех предложений на рынке. Эксперты по недвижимости выделяют три популярных направления для покупки загородного жилья: п. Дорожный, направление Аэропорт, направление Ж/Д

«Загородные дома уже не рассматривается только как сезонное жилье, а становится местом постоянного проживания. В дома переезжают семейные люди с детьми, для которых важна транспортная доступность, безопасность, экология, возможность устроить ребенка в местную школу или детский сад», — рассказала Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» в городе Сургут.

Цена загородной жизни

Стоимость участков по всем направлениям примерно одинаковая и зависит в большей степени от удаленности. Так, например, участок земли в 10 соток можно купить от 99 тысяч рублей и выше. По этому же принципу оцениваются и готовые дома от собственников.

«Купить загородный дом по цене трехкомнатной квартиры в Сургуте сегодня реально. В связи с этим особенно популярен стал обмен квартиры на дом, — комментирует Наталья Нестерова. — Наши специалисты одновременно найдут покупателя на квартиру и помогут выбрать загородную недвижимость: дом, коттедж, таунхаус, участок. Профессиональные юристы оформят документы, а компания гарантирует полную безопасность сделки. Покупка или продажа недвижимости — это всегда большой риск. В случае возникновения спорных ситуаций мы поможем защитить право собственности или вернем сумму сделки в случае его потери».

Дом, который построил...

Почему покупатели стремятся приобрести дом на вторичном рынке? Ответ очевиден. Можно получить ключи и начать обживаться в новом пространстве, а не решать вопросы строительства, которое может растянуться на несколько лет. Популярностью также пользуются коттеджи находящиеся на финальной стадии готовности.

“Этой весной стартовали горячие предложения, готовые дома на сегодняшний день можно приобрести от 900 тысяч руб. за 45 кв. метров и 6 соток земли, - рассказывает руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи». - Большим спросом пользуются и дачи. Все чаще люди хотят порадовать себя и своих близких отдыхом на свежем воздухе. Наши клиенты имеют возможность приобрести дачу в Сургутском районе за 1 день стоимостью от 490 тысяч руб”.

Ориентиры на местности

Чем ближе поселок расположен к городу, тем дороже в нем земля. Использование земельного участка определяет его размер. Например, для огородников важен простор, а любителям пассивного отдыха будет достаточно места под гараж и мангал.

«Если вы уже определились, в каком направлении или в каком поселке хотите купить дом либо участок земли, то начните изучать территорию, — советует Наталья Нестерова. — Познакомьтесь с картой местности, обратите внимание на ландшафт, нет ли поблизости свалок и мусорных полигонов. Значительно повышают рейтинг района находящиеся поблизости леса и водоемы. Важными факторами являются наличие электричества и водопровода. Обратите внимание на состояние дорог на местности и возможность добраться до города в любое время года».

Какими бы ни были ваши мотивы переезда загород, важно учитывать все обстоятельства, чтобы уединенная жизнь была максимально комфортной.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 112, комментариев: 0


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