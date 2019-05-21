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​Сибпромстрой объявил старт продаж в доме № 12 по ул. Усольцева

На рынок готовых новостроек Сургута, выбор квартир на котором был весьма ограничен последние несколько месяцев, поступило свежее предложение. Компания «Сибпромстрой» - единственный застройщик региона, предлагающий к продаже квартиры только в сданных домах, объявил старт продаж в доме № 12 по ул. Усольцева – ЖК «Северное сияние».

Несмотря на то, что активной рекламной кампании нового предложения пока не было, с десяток квартир в новом доме сургутяне забронировали еще в первую неделю. Специалисты отдела продаж застройщика объясняют это «отложенным спросом» - люди ждали, когда в продаже появятся жилье определенных планировок, несколько семей были нацелены стать новоселами именно этого дома. Его расположение можно считать наиболее удачным – он расположен на углу улиц Усольцева и Есенина.

«Пока есть в продаже очень востребованные у сургутян однокомнатные квартиры в 48 кв метров стоимостью в три миллиона рублей в подъездах с пятью квартирами на этаже, - рассказали «НГ» в отделе продаж компании-застройщика. – Эти квартиры расходятся, как правило, в первую очередь. Но в нашей базе их не было давно: в предыдущем доме их выкупила администрация Сургута для реализации социальных программ».

Самые востребованные «двушки» - квартиры площадью 64 кв метра. Напрямую от застройщика их можно купить по цене 3900 тысяч рублей, но стоит поторопиться. Их изначально немного, а раскупаются быстро. Показательно, что предложения купить квартиру данной площади по данному адресу уже появились на вторичном рынке. Разница между предложениями отдела продаж застройщика и перекупщика только в цене. Она на полмиллиона рублей больше.

Впрочем, лично мне из ассортимента двухкомнатных очень понравилась планировка самого просторного варианта площадью в 68 квадратов. Прежде всего потому, что в ней предусмотрено место для гардеробной. Да и расположены они в подъезде с пятью квартирами на этаже. Стоит такое жилье 4100 тысяч рублей в черновой отделке, цена более чем адекватная. На вторичном рынке за такую цену можно найти что-то площадью около 55 квадратов, редко – 60. Но такие квартиры тоже потребуют ремонта, и, как показывает практика, он может обойтись значительно дороже, чем обустраивать квартиру в новостройке «с нуля» по льготной цене от компаний – партнеров застройщика.

Ознакомиться со всеми предложениями Сибпромстроя можно в отделе продаж компании по адресу Сургут, ул. Есенина, 2. Он работает без выходных и перерывов до 20.00. Телефон для консультаций и записи на просмотр заинтересовавших объектов - (3462) 600190.

Кстати, праздничных акций или сезонного снижения цен застройщик не планирует. Так что с решением вопроса о покупке лучше не затягивать – дешевле не станет. А вот дороже – очень может быть. На рынке новостроек Сургута снижения дефицита предложений пока не предвидится. Более, того, в обозримом будущем этот дефицит может вырасти.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 214, комментариев: 0


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