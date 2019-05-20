​Пять причин выгоды покупки квартиры на старте строительства

На разной стадии готовности дома покупка квартиры имеет свои преимущества. Многие эксперты уверены, что на начальной стадии строительства приобретать недвижимость – это финансово грамотное решение.

Так, в Сургуте компания Брусника реализует квартал «Новин» (http://surgut.brusnika.ru). Сейчас ведется строительство третьего и четвертого домов. В компании видят спрос на квартиры на низкой стадии готовности и выделяют несколько причин.

Пять причин покупки квартиры на старте в начале строительства:

1. Безопасность покупки. Впервые в Югре, Дом 4 квартала «Новин» реализуется по системе проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Покупая квартиру с использованием счета эскроу деньги дольщика хранятся в банке и перечисляются на счет застройщика только после завершения строительства дома и передачи ключей. Это гарантирует 100% безопасность сделки для каждого клиента.

2. Выгодный сервис покупки. Купить квартиру можно при помощи ипотеки от банков-партнёров по ставке от 5%, с использование материнского капитала (в том числе как первоначальный взнос) и с минимальным первоначальным взносом. Также очень выгодна беспроцентная рассрочка на покупку квартиры от застройщика сроком до одного года или программа «Обмен». При заключении сделки стоимость фиксируется, цена не меняется.

3. Выгодно в цене. В процессе строительства от котлована до ввода дома в эксплуатацию стоимость квартиры увеличивается. Так итоговая прибыль выше. Например, в Бруснике цена квартиры на момент сдачи дома в эксплуатацию в среднем на 25% выше, чем на момент старта продаж. А это значительно выше средней ставки по вкладу в банке. Покупка на ранней стадии готовности выгодна тем, кто приобретает квартиру для жизни, и инвесторам, желающим получить прибыль.

Например, как показывает практика в квартале «Новин» стоимость квартир на начальной стадии строительства («на котловане») и после ввода объекта в эксплуатацию только растет. Кроме того, объем продаваемого жилья на «вторичном» рынке Сургута в объектах Брусники минимален.

4. Большой ассортимент. Выбирать квартиру в начале строительства выгодно – вариантов больше. Сейчас в доме 4 квартала «Новин» 115 видов уникальных планировок. Можно выбрать понравившуюся планировку, этаж и виды из окон.

5. Надёжное вложение. Существует несколько типов инвестиций, однако недвижимость на сегодняшний день является наиболее стабильной. С точки зрения доходности, инвестиции в недвижимость работают на долгосрочную перспективу. Вложения в жильё – надёжный и более устойчивый к инфляции способ сохранить сбережения, чем банковские депозиты. Даже если рынок в стагнации, если посмотреть в динамике даже 5-7 лет, цены на жилье только идут вверх. Особенно это касается качественных, ликвидных объектов, при покупке которых удается не только сохранить, но и приумножить капитал при дальнейшей продаже квартиры.

Купить квартиру в домах Брусники можно по новой системе безопасных расчетов – эскроу

Сегодня на рынке присутствует уверенный спрос на строящиеся дома. Приобретают жилье те, кто хочет улучшить свои жилищные условия – продают свою квартиру на вторичном рынке и покупают новое современное жилье. Ликвидность новостроек от надежных застройщиков, по прогнозам экспертов рынка, будет только расти. Наиболее ликвидными будут квартиры в домах комплексной застройки, с инновационными решениями в архитектуре и технологиях строительства.

При покупке квартиры на начальной стадии строительства в первую очередь нужно обращать внимание на репутацию застройщика. Стоит доверять только крупным компаниям со сложившейся репутацией. Так Брусника работает на рынке с 2004 года и сегодня это пять регионов: Сургут, Москва, Тюмень, Екатеринбург и Новосибирск. Компания строго следует 214 Федеральному закону и имеет проектное финансирование Сбербанка.

Чтобы оценить все преимущества жизни в квартале «Новин» и выбрать подходящую квартиру в одном из строящихся домов, можно посетив офис продаж Брусники по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1.

Приходите всей семьей на экскурсию и ощутите все преимущества жизни в домах компании Брусника. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.