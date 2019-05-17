​Выгодная ипотека от Промсвязьбанка с Брусникой

Ежегодно компания Брусника строит и продает 4 000 квартир в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге. Брусника уделяет внимание качеству и инновациям в строительстве.

Не всегда есть возможность продать свою квартиру или воспользоваться накоплениями. Взять потребительский кредит на первоначальный взнос – добавить себе лишних платежей.

Для решения этой задачи компания Брусника и Промсвязьбанк предлагают клиентам воспользоваться ипотечными программами и выбрать – наиболее комфортный первоначальный взнос и ставку. «Наши клиенты могут выбирать размер первоначального взноса и процентную ставку, учитывая свои индивидуальные возможности. Новая опция для зарплатных клиентов Промсвязьбанка – упрощенная процедура оформления по трем документам: паспорт, выписка по карте, анкета», поясняет начальник управления ипотечных продаж Департамента розничных и ипотечных продаж ПАО «Промсвязьбанк» Чернышева Татьяна.

Промсвязьбанк входит в ТОП-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов.

Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Минимальная ставка при покупке строящегося жилья – от 9,8% годовых*

Выберите квартиру от компании Брусника (http://surgut.brusnika.ru) и оформите ипотеку в Промсвязьбанке по специальной ставке с дисконтом 0,8% в Сургуте, Нижневартовске, Тюмени и Екатеринбурге.

«Компания Брусника предлагает удобный сервис покупки. Для многих наших клиентов поиск первоначального взноса – важный вопрос. Учитывая эту потребность, Брусника в партнерстве с Промсвязьбанком предлагают хорошую альтернативу для тех, кто арендует жилье или копит на первый взнос», – прокомментировала Юлия Ладик, коммерческий директор компании Брусника.

Выбрать подходящую квартиру, получить консультацию и подать заявку на ипотеку можно в офисе продаж компании Брусника по адресу: Сургут, Югорский тракт 2/1. Заявка рассматривается от одного до пяти рабочих дней.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (3462) 44-20-56 или на сайте http://surgut.brusnika.ru.