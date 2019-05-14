​Сделка с недвижимостью: профессиональный подход

Собственное жилье – естественная потребность человека. Чтобы ее реализовать, важно понимать, какие тренды есть на рынке недвижимости, в какую сторону будут двигаться цены, и что происходит со ставками на ипотечное кредитование.

Снижение ставок по ипотеке всегда провоцирует спрос на жилье, а при росте эта закономерность может сработать в обратную сторону. Отразится на рынке и реформа долевого строительства. Возможность приобрести квартиру на начальном этапе строительства для покупателей снизится. Вероятно, новые правила подтолкнут застройщиков сокращать сроки строительства и продавать максимально готовое жилье. Очевидно, что сделка с недвижимостью требует глубоких финансовых и юридических знаний. Первое, с чем сталкиваешься, продавая или покупая без посредников, - это риск. Поверхностное отношение к вопросу может обернуться большими неприятностями. Услуга «под ключ» - новый тренд на рынке недвижимости - компания «Этажи» предвосхищает потребности своих клиентов.

По статистике 3 сделки из 100 находятся в зоне риска. В связи с юридическими тонкостями, не каждую такую сделку можно оспорить на ранней стадии. Обращаясь в «Этажи», вы получаете сертификат в рамках программы «Гарантия безопасност и сделки», который предоставляется бесплатно и действует бессрочно. Юристы компании тщательно проверяют документы, исключают все возможные риски, и только после этого вы подписываете договор. При возникновении спорных ситуаций, «Этажи» бесплатно защищают интересы клиента в суде, а если всё же право собственности было потеряно, компания вернет деньги за недвижимость из собственного фонда.

Большинство сделок не обходится без привлечения кредитных средств. Оформление ипотеки с «Этажами» проходит быстро и просто. Не нужно ездить по банкам, вы приходите в офис компании и подаете один пакет документов сразу во все кредитные организации. Специалисты по ипотеке проанализируют предложения и подберут наиболее выгодные условия. Заявку можно оформить и в режиме онлайн, что экономит время.

Кроме того, «Этажи» могут провести электронную регистрацию права собственности , это ускоряет процесс оформления в два раза. Документы подаются в Росреестр по защищенному каналу, а все операции по регистрации проходят в офисе компании. Эта услуга особенно удобна для клиентов, находящихся в разных городах.

«Этажи» могут предложить клиенту выгодные варианты под его индивидуальный запрос. Например, квартиру в новостройк е можно купить по цене застройщика, а все услуги компании: подбор варианта, помощь в оформлении сделки, ипотеки и страховки, получить бесплатно.

Не хватает накоплений на покупку? С «Этажами» можно получить скидку на ипотечную ставку от банков-партнеров, или оформить страховой полис со скидкой до 50%. Например, сейчас действует новая программа кредитования от банка ВТБ. Клиенты ипотечного сервиса «Этажей» получают эксклюзивную скидку и ставку на 0,6 % * ниже, чем напрямую в банке.

«Этажи» имеют глубокую аналитику и создают инструменты для оценки объектов недвижимости, что помогает продавцам определять оптимальную рыночную стоимость, а покупателям получить объективный торг. У компании более 1 000 партнеров среди застройщиков и банков, в базе тысячи объектов - из такого ассортимента точно можно выбрать подходящий вариант по оптимальной цене.

Если клиент рассматривает недвижимость как инвестицию, специалисты компании предоставят все варианты, как можно заработать на квадратных метрах. Например, помогут найти квартиру, которая точно будет пользоваться спросом у арендаторов и приносить доход своему владельцу. Расскажут обо всех существующих на рынке объектах коммерческой недвижимости, посчитают трафик и подберут самое выгодное помещение под аренду для бизнеса.

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*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): «Ипотека. Готовое жилье» с процентной ставкой за пользование кредитом 10,6% годовых (10% с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании “Этажи”) при первоначальном взносе от 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В рамках данной программы в Банке ВТБ (ПАО) можно получить кредит на приобретение готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев (до при первоначальном взносе не менее 15% (5% при наличии государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал; 10% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ (ПАО)) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Процентная ставка Банка фиксированная, при первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к процентной ставке 0,5%. Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель (при наличии)) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин.

Условия действительны с 04.04.2019 Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ № 1000 от 08.07.2015 Подать заявку на ипотеку можно в Компании "Этажи". Консультация специалиста по ипотеке компании “Этажи”, предоставляется бесплатно. Услуга по предоставлению консультационных и посреднических услуг на получение решения кредитной организации о предоставлении кредитных средств предоставляется безвозмездно при покупке с компанией “Этажи”.