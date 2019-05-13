​Отсутствие велодорожек в промзоне Сургута может сорвать планы по строительству одного из крупнейших ЖК в Югре

Начать застройку самого крупного ЖК в Югре – микрорайона «Марьина гора» в Сургуте площадью 400 тысяч квадратных метров мешает отсутствие велодорожек на проекте автодороги к территории будущего жилого комплекса. Показательно, что автодорога будет проходить в промзоне экономической столицы региона: от кольца Сургутской ГРЭС до собственно территории комплексной застройки, находящейся, по сути, в ближайшем пригороде (Марьину гору от городской территории отделяет промзона, - прим. Ред.).

Проектировали автодорогу специалисты компании «Сибпромстрой», которая и планирует начать строительство на данной территории в 2019 году.

«Но пока туда не будет дороги от грэсовского кольца, застраивать его будет смерти подобно», - признает соучредитель строительной компании Николай Сторожук.

Когда будет готова эта дорога, Сторожук комментировать не стал: это зависит от городских властей. Но отметил, что ответы из администрации Сургута поступают в компанию крайне медленно.

«Ответов на обращения и предложения из администрации Сургута мы ждем по три-четыре месяца. Решение по строительству автодороги по ул. Усольцева, которую тоже мы проектировали, ждали восемь месяцев. Нам не дают решений (согласований), а без них мы не можем двигаться дальше», - признает застройщик.