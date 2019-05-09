​Как выгодно купить квартиру и сократить платёж по ипотеке вдвое?

Брусника запустила ипотеку с отсрочкой половины ежемесячного платежа. Она подойдёт тем, кто снимает жильё и хочет переехать в новостройку, или уже живёт в своей квартире и не имеет полной суммы на улучшение жилищных условий в моменте.

Люди покупают квартиры на этапе строительства и переезжают не ранее чем через полгода. В это время они арендуют квартиру для временного проживания, платят ипотеку, а также откладывают деньги на предстоящий ремонт и покупку мебели.

Для комфортного переезда в новую квартиру Брусника при поддержке Сбербанка запустил акцию «Ипотека в рассрочку».

Клиент выбирает квартиру в квартале «Новин» и оформляет покупку в ипотеку от Сбербанка. После регистрации договора и внесения первоначального взноса, покупателю выдают половину суммы ипотеки со сроком погашения до года. Вторую часть ипотечного кредита клиент получает после погашения первой.

В качестве первого взноса можно использовать материнский капитал.

Выдача ипотеки двумя равными частями снижает ежемесячный платёж в два раза на период аренды квартиры и подготовки к заселению. В результате сокращаются расходы по уплате процентов. Программа подойдет тем, кто снимает жильё и покупает новое, а также всем, кто хочет сэкономить на покупке квартиры.

Ипотеку в рассрочку можно оформить в офисе продаж Брусники: Югорский тракт 2/1.