16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,2166   EUR  73,0817  

​Невозможное возможно: купить квартиру в Сургуте за 5 дней

Представим себе обычную ситуацию при покупке квартиры. Вы постоянно отпрашиваетесь с работы, проводите уйму времени в очередях. В итоге, после нескольких недель нервотрепки все же становитесь обладателем заветных квадратных метров. Если предположить, что есть возможность ускорить процесс покупки квартиры. Ведь было бы проще зарегистрировать документы в электронном виде и купить квартиру за несколько дней.

Мечты становятся реальностью

В Сургуте появился новый сервис электронно й регистрации сделок, позволяющий оформлять документы на недвижимость без посещения Росреестра.

Разберем ситуацию на примере: Виктория решила переехать из 25 микрорайона в Центр, и уже присмотрела квартиру недалеко от ТЦ Рандеву. Одна проблема – владелец хочет продать её быстрее, а у Виктории совсем нет времени. Как быть? Виктория обращается к специалисту по электронно й регистрации сделок компании "Этажи". На 30 минут заезжает в офис агентства для оформления электронной подписи, и через 3-5 дней получает на руки выписку из ЕГРН о передаче права собственности. Виктории не пришлось заниматься оформлением документов, ездить в МФЦ и Росреестр - все это за нее сделал специалист компании.

«Главный плюс электронной регистрации – сокращение сроков перехода права собственности. Это удобно и безопасно” - рассказывает Анастасия Каздорф, руководитель юридического отдела компании "Этажи ". “Мы используем защищенные каналы связи для передачи документов, поэтому личные данные клиента не могут перейти к третьим лицам. К тому же, нельзя “поставить” электронную подпись без ведома клиента. При её использовании обязательно приходит код подтверждения».

Сколько стоит услуга?

В компании "Этажи "электронная регистрация сделки купли-продажи стоит 4000 рублей. Из них 2000 рублей – это государственная пошлина. Данный Сервис доступен для сургутян, покупающих квартиры за наличный расчет.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:48, просмотров: 268, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Александр Ерохов восемь лет возглавлял УМВД Сургута. Вспоминаем его победы, поражения, скандалы и слухи

Александр Ерохов восемь лет возглавлял УМВД Сургута. Вспоминаем его победы, поражения, скандалы и слухи
А еще: кто его заменит и почему полицейские города могут начать массово увольняться
Артем Мазнев Сегодня в 18:34
129 0
Жители одного из домов Сургута жалуются на толпы шумных мигрантов, мешающих спать по утрам

Жители одного из домов Сургута жалуются на толпы шумных мигрантов, мешающих спать по утрам
Гастарбайтеры с пяти часов занимают очередь в «Центр СПИД» за справками, а пока ждут открытия — «курят и ругаются»
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:17
363 0
​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Самые большие и маленькие квартиры, выставленные на продажу в Сургуте — 2019 // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Разница между лидерами — почти в 40 раз
Лилия Сулейманова 06 мая в 16:58
1580 1
Следственное управление прокомментировало СИА-ПРЕСС информацию о недостающих томах в деле Дмитрия Попова

Следственное управление прокомментировало СИА-ПРЕСС информацию о недостающих томах в деле Дмитрия Попова
Редакция СИА-ПРЕСС 06 мая в 16:06
1232 3
Sukhoi Superjet 100, в одном из которых сгорел 41 человек, летает из Сургута? На них продолжат летать и после катастрофы в Москве?

Sukhoi Superjet 100, в одном из которых сгорел 41 человек, летает из Сургута? На них продолжат летать и после катастрофы в Москве?
Важные вопросы о SSJ100 по следам трагедии в Шереметьево
Артем Мазнев 06 мая в 15:01
2629 6
О Колыме, страхе и репрессиях, которых не было

О Колыме, страхе и репрессиях, которых не было
За период с 1935 по 1939 год по обвинению в шпионаже в пользу Польши было осуждено 101 965 человек! Вы себе можете представить, чтобы хоть одна страна мира могла завербовать столько шпионов?
Павел Колосницын, старший преподаватель кафедры истории России и архивоведения НовГУ 06 мая в 13:24
668 3
Дудь – обратная сторона Луны

Дудь – обратная сторона Луны
Дудь – это «естественная пена», которая, как правило, всегда появляется «на волне растущей пропаганды»
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 05 мая в 14:52
1422 46
Олег Владимиров

​Мозг булькает
Отдельно остановлюсь на межэтнических отношениях. Там целая премия, губернатор готов платить деньги физическим лицам, которые участвуют «в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов…». Меня записывайте!
Олег Владимиров 04 мая в 15:39
1542 4
​Не жужжу

​Не жужжу
О чем жужжит майский жук? Конечно, о прибыли Сургутнефтегаза!
Олег Владимиров 04 мая в 12:18
1515 0
Олег Владимиров

​Ехали «медведи» на велосипеде…
В Сургуте нет активных протестов, как нет и креативной монстрации – это закономерно и отражает общее настроение. Пока в ладошке сургутянина зажат его плюс-минус северный рубль, а под боком не роют Шиес, нет желания лезть на баррикаду
Олег Владимиров 02 мая в 16:49
1935 16
​Верните Стэна Ли

​Верните Стэна Ли
Драматургия намазывалась на комикс, как масло на хлеб. В «Финале» ингредиенты поменялись местами – жирный кусок страдательно-винительного масла раздавил собой тонкий слой экшна
Олег Владимиров 02 мая в 16:34
1357 1
​Немного хороший Варламов

​Немного хороший Варламов
На самом деле моей главной радостью во всей, с позволения сказать, статье Варламова о Сургуте было то, что он макнул весь город в лужи грязи… Но не дворовой, а домостроительной.
Сергей Антонов, сургутянин 02 мая в 13:56
2504 1
В Сургуте отмечают 1 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте отмечают 1 мая // ФОТОРЕПОРТАЖ
В праздничном шествии приняли участие тысячи горожан
Лилия Сулейманова 01 мая в 13:36
2956 3
Развиваться в профессии невозможно без искренней любви к выбранному делу

Развиваться в профессии невозможно без искренней любви к выбранному делу
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 01 мая в 10:40
793 3
Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен

Весна - время пробуждения и обновления природы, период ожидания позитивных перемен
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 01 мая в 10:29
680 0
Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников

Меняются времена, но Первомай остается одним из любимых и долгожданных праздников
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 01 мая в 10:22
827 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика