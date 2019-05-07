​Невозможное возможно: купить квартиру в Сургуте за 5 дней

Представим себе обычную ситуацию при покупке квартиры. Вы постоянно отпрашиваетесь с работы, проводите уйму времени в очередях. В итоге, после нескольких недель нервотрепки все же становитесь обладателем заветных квадратных метров. Если предположить, что есть возможность ускорить процесс покупки квартиры. Ведь было бы проще зарегистрировать документы в электронном виде и купить квартиру за несколько дней.

Мечты становятся реальностью

В Сургуте появился новый сервис электронно й регистрации сделок , позволяющий оформлять документы на недвижимость без посещения Росреестра.

Разберем ситуацию на примере: Виктория решила переехать из 25 микрорайона в Центр, и уже присмотрела квартиру недалеко от ТЦ Рандеву. Одна проблема – владелец хочет продать её быстрее, а у Виктории совсем нет времени. Как быть? Виктория обращается к специалисту по электронно й регистрации сделок компании "Этажи" . На 30 минут заезжает в офис агентства для оформления электронной подписи, и через 3-5 дней получает на руки выписку из ЕГРН о передаче права собственности. Виктории не пришлось заниматься оформлением документов, ездить в МФЦ и Росреестр - все это за нее сделал специалист компании.

«Главный плюс электронной регистрации – сокращение сроков перехода права собственности. Это удобно и безопасно” - рассказывает Анастасия Каздорф, руководитель юридического отдела компании "Этажи " . “Мы используем защищенные каналы связи для передачи документов, поэтому личные данные клиента не могут перейти к третьим лицам. К тому же, нельзя “поставить” электронную подпись без ведома клиента. При её использовании обязательно приходит код подтверждения».

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