​ Почему все специалисты по недвижимости — партнеры компании?

Предприниматель-риэлтор – звучит странно, потому что многим кажется, что это две разные профессии. Но в «Этажах» практически все специалисты по недвижимости являются индивидуальными предпринимателями. Давайте разберемся почему.

История предпринимательства начинается со средних веков. Уже в то время купцы, торговцы, ремесленники, миссионеры представляли собой начинающих предпринимателей.

В России же предпринимательство появилось во времена царизма, после прошло через Октябрьскую революцию, НЭП, другие исторические периоды и сейчас стабильно развивается.

Предприниматель – это человек, занимающийся предпринимательской деятельностью: торговлей или производством. Его ключевая цель – получить прибыль. Предприниматель использует принадлежащее им имущество при работе. Вся полученная прибыль (за вычетом обязательных расходов) является собственностью гражданина, и он может распоряжаться ей в любых целях.

В России предпринимателем человек становится после государственной регистрации. Сейчас предпринимательство в стране стабильно растёт. В 2018 году россияне зарегистрировали на 13% больше ИП, чем в 2017 году.

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, в ближайшие годы, количество ИП в стране продолжит расти.

На конец января 2019 года в России было зарегистрировано более 3 млн 864 тысяч ИП. Компания «Этажи» также стабильно увеличивает число индивидуальных предпринимателей в нашей стране, потому что риэлтор, который проработал какое-то время в компании, открывает своё ИП и становится партнёром компании. Как это происходит?

Мы поговорили с бизнес-аналитиком «Этажей» Плотниковым Олегом о том, почему мы изначально рассматриваем риэлторов как наших партнеров.

Риэлтор в нашей компании работает по ненормированному графику как индивидуальный предприниматель: он сам решает когда, что и где он будет делать. А мы, как партнёры, помогаем ему в обучении и даём доступ к нашим внутренним сервисам.

Это помогает нам сформировать внутреннюю конкурентную среду. В результате чего мы предоставляем клиентам лучший сервис и успешных специалистов по недвижимости.

Плюсы для специалиста по недвижимости:

● Зарплата не ограничена

● Возможность развития своих проектов

● Возможность творчески реализоваться с нашей компанией. У нас есть мощный департамент маркетинга, который всегда готов воплотить идеи в жизнь

● Партнер сам планирует свое время и ставит себе цели

● Конкурентная среда сурова, но с другой стороны – это братство/клуб по интересам

● Возможность вырасти до полноценного франчайзи-партнера и отправиться в новый город, чтобы там с нуля создать своё агентство недвижимости

Для компании также есть плюсы:

● Сообщество партнеров Компании «Этажи» № 1 в России в риэлторском бизнесе и с нами работают лучшие риэлторы, проходящие «естественный» отбор

● Уникальность модели: сотрудник = партнёр