​Сургутский застройщик придумал, как решить вопрос с дефицитом земельных участков

Сибпромстрой предложил администрации Сургута вариант решения проблемы с нехваткой подготовленных земельных участков под строительство – сносить старые дома и обеспечивать освобожденные з/у новыми инженерными сетями за счет строительных компаний. Причем участие той или иной строительной компании в подготовке земельного участка не должно становиться конкурентным преимуществом на торгах по земельным участкам под жилищное строительство.

«Мы не говорим: «Отдайте потом этот участок нам». Конечно, он должен быть выставлен на аукцион. Но понесенные нами затраты на формирование земельного участка должен будет компенсировать победитель аукциона. Такая практика существует во многих странах, к примеру, в той же Чехии», - пояснил автор инициативы – соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

За последние пять лет администрация Сургута выставила на аукцион земельные участки, на которых можно было построить всего 380 тысяч квадратных метров жилья.