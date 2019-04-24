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​Сургутский застройщик придумал, как решить вопрос с дефицитом земельных участков

Сибпромстрой предложил администрации Сургута вариант решения проблемы с нехваткой подготовленных земельных участков под строительство – сносить старые дома и обеспечивать освобожденные з/у новыми инженерными сетями за счет строительных компаний. Причем участие той или иной строительной компании в подготовке земельного участка не должно становиться конкурентным преимуществом на торгах по земельным участкам под жилищное строительство.

«Мы не говорим: «Отдайте потом этот участок нам». Конечно, он должен быть выставлен на аукцион. Но понесенные нами затраты на формирование земельного участка должен будет компенсировать победитель аукциона. Такая практика существует во многих странах, к примеру, в той же Чехии», - пояснил автор инициативы – соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

За последние пять лет администрация Сургута выставила на аукцион земельные участки, на которых можно было построить всего 380 тысяч квадратных метров жилья.


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24 апреля в 14:39, просмотров: 2511, комментариев: 7


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Комментарии:
Флудер
не нравится
24 апреля в 14:41
На НГДУ и Строитель нацелились...
Bert Ar
не нравится
24 апреля в 14:52
Хахаха, европейцы ))
sst
не нравится
24 апреля в 15:08
а качество жилья какое будет? европейское?
zemlymag Флудер
не нравится
24 апреля в 15:16
Так там давно их участки по Набережной, пока только один дом построили
Флудер zemlymag
не нравится
24 апреля в 15:20
Думаете, реновационно хотят моспроект Республики-Энергетиков-Майской посносить? Они могут, да...
Аванес
не нравится
24 апреля в 22:24
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Марина Соболевская Флудер
не нравится
25 апреля в 10:04
ну да, нормальные 5-этажные дома посносить и настроить на их месте 25-этажные гетто. А жителей-то спросили, "европейцы" вы наши????
Флудер Марина Соболевская
не нравится
25 апреля в 10:09
А что их спрашивать?
Повторюсь, хрущевки по сравнению с гетто - это "класс комфорт". За дома у "Ауры" надо судить и сажать.

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