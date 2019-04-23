Подорожает ли жилье в Сургуте и в Югре еще до изменений закона о долевке

Катастрофически низкие объемы ввода жилья в регионе в 2018 году могут спровоцировать рост цен на недвижимость. К примеру, Сургут в прошлом году ввел почти в четыре раза меньше жилья, чем в последние годы: всего около 80 тысяч квадратов вместо привычных 300 тысяч. По большинству остальных муниципалитетов картина похожая. В Нефтеюганске в прошлом году ввели всего 13 тыс квадратных метров жилья, на рынке новостроек на сегодняшний день находится всего 60 квартир.

Впрочем, сдерживающим фактором для резкого роста цен может стать снижение покупательской способности граждан, считает соучредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

"Можно предположить, что стоимость жилья вырастет, но не так значительно, как в 2012-2013 годах, когда оно реализовывалось от 75 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас рыночная цена по региону составляет примерно 50 тысяч за квадрат", - делает прогноз строитель.