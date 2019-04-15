Определен лучший ипотечный сервис России

Не стоит ждать чуда от ставок и привязывать свое решение о покупке квартиры, дома или дачи к ним. Человек во все времена будет решать свой жилищный вопрос. А рынок Сургута в любые кризисы жил. Эксперты отмечают значительный рост ипотечных сделок на рынке недвижимости.Банки предлагают множество программ кредитования, разобраться в которых бывает непросто. Чтобы обезопасить себя от неверного решения, зачастую покупатели пользуются ипотечным сервисом.

Ипотечный сервис предполагает индивидуальный подбор программы, у будущего новосела есть возможность сравнить сразу несколько предложений от разных банков. Персональный менеджер контролирует оформление документов и находит самые выгодные условия.

По итогам 2018 года ипотечный сервис компании «Этажи» стал лидером в отрасли по версии ведущих банков страны. Банк ВТБ признал компанию крупнейшим партнером, а Сбербанк отметил лучшие результаты компании по количеству выданных ипотечных кредитов и выразил благодарность за помощь в развитии проектов.

Почему ипотечный сервис «Этажей» стал №1 в России?

Экономия времени. «Этажи» работают по принципу одного окна: специалисты по ипотеке и представители банков находятся в офисе компании, поэтому не нужно никуда ехать дополнительно, чтобы оформить заявку и заполнить документы. Если посчитать, то экономия времени составляет десятки часов. Анкета клиента и весь пакет документов отправляются сразу в несколько банков, а ответ можно получить за несколько дней.

«Банки делают ставку на скорость обработки заявок, а мы отвечаем за их правильное оформление. У нас есть возможность напрямую связываться с ИТ-специалистами банков и проверять каждую неодобренную заявку. Если причина техническая, то ее быстро исправляют, - рассказывает Алиса Марандина, руководитель ипотечного направления компании «Этажи». - Такой формат работы дает свои плоды. К нам прислушиваются партнеры и даже вносят изменения в программное обеспечение. Кроме того, основываясь на запросах клиентов, мы формируем для банков свои предложения по развитию программ кредитования. Именно благодаря такой интеграционной работе ипотечный сервис компании “Этажи” может претендовать на высокую оценку и клиентов и партнеров».

Финансовая выгода. Специалист по ипотеке не просто помогает собрать пакет документов, но и анализирует все предложения банков и подбирает наиболее выгодные условия для клиента. С «Этажами» можно получить уникальные предложения по ипотеке от банков-партнеров и оформить страховой полис со скидкой до 50%. С 4 апреля действует новая программа кредитования для клиентов компании «Этажи» и ВТБ. Клиенты ипотечного сервиса получают эксклюзивную скидку и ставку на 0,6%* ниже, чем напрямую в банке.Разница в ставке только на первый взгляд кажется несущественной, однако она сбережет за весь срок кредита до 2,6 млн рублей** при покупке квартиры в ипотеку за 4,5 млн.

На сайте компании представлены все программы кредитования от банков-партнеров. Можно сравнить условия, сделать предварительный расчет ипотеки и подать заявку. Для получения подробной консультации есть возможность заказать звонок, специалист компании ответит на все вопросы.

*Финансовую услугу по кредитованию оказывает Банк ВТБ (ПАО): «Ипотека. Готовое жилье» с процентной ставкой за пользование кредитом 10,6% годовых (10% с учетом скидки, предоставляемой клиентам Компании “Этажи”) при первоначальном взносе от 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. В рамках данной программы в Банке ВТБ (ПАО) можно получить кредит на приобретение готового жилья; валюта кредита – рубли; срок кредитования кратен году плюс 2 месяца и варьируется от 14 месяцев до 362 месяцев (до при первоначальном взносе не менее 15% (5% при наличии государственного сертификата на Материнский (Семейный) Капитал; 10% для клиентов, получающих зарплату на карту ВТБ (ПАО)) от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Процентная ставка Банка фиксированная, при первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к процентной ставке 0,5%. Минимальная сумма кредита – 600 000 рублей; максимальная – 60 000 000 рублей. Комиссия за выдачу кредита в Банке ВТБ (ПАО) – отсутствует. Обеспечение по кредиту – залог права требования к застройщику/залог объекта недвижимости. Досрочное погашение (полное/частичное) без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Дополнительные расходы по кредиту: обязательное страхование объекта недвижимости после оформления права собственности на него. Страхование жизни и трудоспособности заемщика и страхование риска утраты права собственности на недвижимость - по желанию (при отсутствии комплексного ипотечного страхования ставка увеличивается на 1%). Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель (при наличии)) соответствуют требованиям Банка и предоставили полный пакет необходимых документов. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания причин.

Условия действительны с 04.04.2019 Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия банка РФ № 1000 от 08.07.2015

Подать заявку на ипотеку можно в Компании "Этажи". Консультация специалиста по ипотеке компании “Этажи”, предоставляется бесплатно. Услуга по предоставлению консультационных и посреднических услуг на получение решения кредитной организации о предоставлении кредитных средств предоставляется безвозмездно при покупке с компанией “Этажи”.

**Расчет произведен на примере стоимости квартиры 4 500 000 рублей, при первоначальном взносе 20%, ипотечная ставка с учетом преференции для клиентов “Этажи” 10%, срок кредитования 30 лет.