​Как снять квартиру, в которой можно жить годами?

Выражение «Дом там, где ты» - это не просто мудрое высказывание или название книги известной английской писательницы Тессы Мари, это жизненная установка большинства людей. Именно поэтому человек старается превратить даже временное жилище в место, куда хочется возвращаться, приглашать друзей или проводить время с самим собой.

А значит вполне естественно, что даже в арендованную квартиру большинство людей хотят въехать на длительный срок. Но, как не ошибиться в выборе, оградить себя от бесконечных переездов, сразу найти общий язык с хозяином квартиры и ударить по рукам, заключив сделку на долгие годы. Рассказываем, на что обратить внимание во время поисков жилья, чтобы съемная квартира не доставляла хлопот в будущем.

Все внимание на объявление

Не спешите ехать на просмотр первой попавшейся квартиры, сначала внимательно прочитайте объявление и посмотрите все фотографии. Самые неподходящие варианты отсеются уже на первом этапе, а по тексту объявления обычно можно понять, сможете вы договориться с собственником или нет.

Приведем пример объявлений на аренду квартиры:

Вполне оправданное объявление. Собственнику безразлично, что и как Вы будете делать в арендуемой квартире, будете Вы там проживать в одиночестве или с семьей и домашним питомцем. Зато он подробно рассказывает о предложении, притом не только о самой квартире, но и районе расположения, и имеющейся инфраструктуре. С таким человеком можно договориться.

Депозит и предоплаты, как правило, равны месячной аренде. Если больше, это повод насторожиться — скорее всего, жильцы часто съезжают и собственник перестраховывается. Возможно, есть какие-то проблемы с жильем или с самим хозяином, о которых он умалчивает.

Но даже, если, вдруг, Вы наткнетесь на такого собственника, паниковать не стоит. Добросовестные компании, которые участвуют в сделке, помогая подобрать подходящий для Вас вариант, несут ответственность за сделку.

По словам Ольги Павлиновой, директора департамента аренды «Этажей», если наниматель снимает квартиру через компанию и сделка срывается по независящим от клиента причинам, в течение первых трех месяцев, ему гарантировано бесплатное переселение.

«Например, квартира была выставлена на продажу или хозяин вдруг сам решил проживать в сдаваемой раньше квартире, либо просто передумал сдавать. Тогда к нам обращается наниматель, пишет заявление, мы его рассматриваем и в течении семи дней подыскиваем ему другой вариант квартиры», - пояснила Ольга Сергеевна.

Идем к дому, смотрим по сторонам

Пока будете идти на просмотр, обратите внимание на инфраструктуру района, есть ли в шаговой доступности магазины, аптеки, рынки, больницы и школы.

Немаловажно точно знать, сколько времени Вам понадобиться, чтобы добраться от дома до остановки, и как часто ходит нужный Вам маршрут автобуса или маршрутки.

Если осмотр назначен на вечернее время, сразу станет понятно, насколько светло и безопасно добираться до дома. Если же осматривать квартиру планируете днем, проходя по району, смотрите не только под ноги, но и высоко над головой. Особенно Вас должно заинтересовать наличие или отсутствие фонарных столбов, а также многолюдность дороги. Заранее оцените, нет ли на пути к дому заброшенных пустырей, гаражей или узких тропинок через заросли деревьев.

Собираетесь переезжать в съемную квартиру с детьми? Осмотрите детские площадки: насколько они приспособлены для игр, будет ли на такой площадке интересно Вашему ребенку.

Когда в семье есть автомобиль, место в новом доме должно быть достаточно не только для всех членов семьи, но и для машины, поэтому отдельно стоит позаботиться о парковке.

Что важно в квартире? Важно все

Не стесняйтесь проверять в квартире исправность бытовой техники, состояние мебели и не забудьте исследовать батареи и сантехнику на предмет ржавчин и возможных протечек. Проверьте трубы, вытяжку, холодильник, плиту - все ли конфорки хорошо работают. Проверьте все шланги к посудомоечной и стиральной машине.

Включите всю технику: телевизор, микроволновку, чайник, холодильник и стиральную машину. В старых домах сеть может не выдержать одновременного включения чайника и микроволновки или утюга.

Вашу дотошность собственник квартиры воспримет, как знак того, что Вы собираетесь жить в арендованном жилье долго и ищите стабильности. Того же хочет и собственник.

Если после осмотра Вы поняли, что квартира Вам подходит, не забудьте составить подробный акт приема-передачи имущества, при необходимости с фотографиями.

Вид из окна

Вид из окна - хоть и кажущаяся на первый взгляд неважная деталь, в быту может Вам заметно докучать: светящий в окно фонарь или надоедающая рекламная вывеска будут нервировать и не давать спокойно спать.

Уточните не планируется ли капитальный ремонт дома или новостройка по соседству.

Вещи

Чем больше хозяйских вещей остается в квартире после заключения договора, тем больше вероятность, что хозяева будут надоедать вам частыми визитами. Зимой собственникам могут понадобиться лыжи, одежда, которая пылилась на антресолях, а летом велосипеды с самокатами.

Мебель

Не страшно, и даже хорошо, если в квартире нет шведской стенки, углового дивана во всю комнату или громоздкого комода. Плохо, если негде спать, на чем сидеть или куда складывать одежду и другие вещи. В случае, если Вам не хватает какой-то мебели для жизни, обязательно обсудите с хозяином сроки и условия ее приобретения: в счет аренды или за Ваш счет. Если договоритесь, обязательно пропишите это в договоре. Собственники любят давать обещания вроде «привезем в следующем месяце», но не особенно охотно их выполняют.

Вместе с тем дизайнерская мебель - тоже не всегда хорошо. Ее легко поцарапать или оставить скол, а платить за испорченное имущество придется Вам.

Если в квартире есть бойлер или колонка для нагрева воды, обязательно проверьте их. Научитесь обращаться с ними в присутствии арендодателя, так как некоторые модели очень чувствительные и легко ломаются, если перепутать сложный алгоритм их включения.

Проверьте напор воды. В старых домах на верхних этажах он может быть слабый.

Окна и двери

Проверьте окна, насколько в квартире тихо и нет сквозняков, когда окна закрыты. Если в окнах или балконной двери есть щели, зимой через них будет уходить все тепло. Старые двери легко взломать, поэтому попробуйте уговорить собственника поставить новую металлическую дверь за счет аренды. Кроме того, после прежних жильцов лучше поменять личину хотя бы одного из замков. Сделать это должен хозяин за свой счет.

Любые мелочи могут стать важными

Проблемы могут вырасти из любой мелочи. Освежитель воздуха или ароматические палочки могут маскировать неприятные запахи, от которых не получилось избавиться проветриванием. Так, запах животных или сигарет хорошо впитывают в себя ковры, диваны, кресла и даже обои.

Пощелкайте выключателями, посмотрите, нет ли на них гари и следов плавления, все ли лампочки работают.

Квартира, арендодатель и специалист по недвижимости

Вы выбираете не только квартиру, но и арендодателя. Идеальный вариант Ваших отношений, это когда Вы не создаете друг другу проблем, умеете договариваться и встречаетесь по острой необходимости. Поэтому Ваш первый разговор с собственником должен стать самым долгим. В дальнейшем Вы будете обмениваться только сообщениями о том, что отправили деньги.

Кстати, как заметила Ольга Павлинова, если арендодатель вдруг начинает менять цену на сдаваемую квартиру, старается поднять ее, задача специалиста по недвижимости провести переговоры так, чтобы собственник либо сохранил первоначальные договоренности, либо снизил стоимость.

Важно узнать, почему арендодатель сдает квартиру, не собирается ли он продавать недвижимость или делать капитальный ремонт. Стоит заранее побеспокоиться о возможных родственниках собственника, которые в ближайшие год-два могут захотеть переехать в квартиру.

Обратите внимание на вопросы, которые задает вам арендодатель. Нормально, если он спрашивает о работе, семье, доходе — он должен быть уверен, что Вы сможете оплачивать аренду, не уедете раньше срока и ничего не испортите в квартире.

А вот вопросы о том, как вы проводите свободное время, кто Ваши друзья, как у Вас с личной жизнью — признак того, что человек не различает частных границ и будет их нарушать в дальнейшем. Запущенный случай, если собственник ставит Вам условия, что Вы должны и что не можете делать в его квартире: приводить гостей, заводить домашних животных или обзаводиться детьми.

Идеально, если у Вас получилось найти с арендодателем общий язык. Тогда Вы легко поймете друг друга и всегда сможете договориться.

Часто людям надо переехать в течение очень ограниченного времени, многие приезжают в Сургут из другого города, они плохо ориентируются в незнакомом месте и самостоятельно выбрать удобную для жизни квартиру им бывает не под силу. Специалисты компании «Этажи» помогут определиться с выбором нового жилья еще до переезда в новый для Вас город. Для этого существует услуга дистанционного заселения.

«Наниматель может находиться по факту где-нибудь за границей, в другом городе, тем не менее, мы можем провести показ квартиры дистанционно. Специалист по недвижимости может снимать обзор или через скайп в режиме он-лайн, также дистанционно в режиме реального времени может быть подписан и договор на аренду», - рассказывает об уникальной услуге Ольга Сергеевна.

Не стоит беспокоиться о том, что подбор нужной Вам квартиры затянется. В компании не только грамотные специалисты, но много эксклюзивных объектов в базе , большое число собственников, которые работают только с «Этажами».

«У нас одна из самых больших база от собственников, соответственно все квартиры, которые у нас есть на сайте сто процентов реальные, там нет ни одного фейка», - уверена Ольга Сергеевна.