Как прошёл бизнес-форум лидеров рынка в сфере недвижимости

Как в стремительно меняющихся условиях рынка недвижимости отвечать на запросы потребителей, для которых важны качество и цена квадратных метров, а также безопасность сделок с застройщиками? Ответы на эти и другие вопросы обсуждали представители крупных строительных компаний города, сотрудники банков и специалисты по недвижимости на первом бизнес-форуме лидеров рынка 2 апреля. Организатором мероприятия выступила компания "Этажи".





Модератором встречи стал руководитель одной из крупнейших консалтинговых компаний страны Илья Пискулин. За его плечами большой опыт по брендингу и продвижению девелоперских компаний.

В этом году изменилось законодательство, в сфере долевого строительства. Деньги покупателей квартир будут храниться на специальных эскроу-счетах, а застройщики будут использовать собственные средства при возведении многоэтажек. Для того, чтобы адаптироваться под новые условия, всем участникам рынка недвижимости необходимо выстроить совместный диалог. А значит девелоперам, банкам и специалистам по недвижимости нужно принимать совместные решения, для оказания качественных услуг.

В конечном итоге, любые действия участников рынка недвижимости направлены на одну и ту же цель: в городе и округе должно появляться качественное и доступное жилье. А у югорчан и сургутян - возможность улучшить свои жилищные условия, приобретать квартиры в новых комфортных микрорайонах.